Caixa abre amanhã (19) para saques do Auxílio e FGTS Emergencial

A Caixa Econômica Federal vai abrir 17 agências, neste sábado (19), no Rio Grande do Norte, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial e saque emergencial do FGTS. O atendimento será realizado das 8h às 12h.

Em Mossoró, estarão funcionando a agência principal, localizada na Rua Coronel Gurgel, no Centro, e a agência Terra da Liberdade, na Av. Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia.

O saque do auxílio está liberado para 3,9 milhões de beneficiários nascidos em janeiro. Já 5,1 milhões trabalhadores nascidos em maio poderão realizar o saque do FGTS Emergencial.

A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida AQUI.

O calendários foi criado pela Caixa para evitar aglomerações em agências e nas casas lotéricas de todo o país.



A Caixa lembra que não é necessário madrugar na fila, apesar do horário de atendimento ser até as 12h, todas as pessoas que estiverem na fila serão atendidas amanhã.