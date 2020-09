COVID19: Principais jornais no mundo alertam segunda onda na Europa

Os principais jornais do mundo, como El Pais, The Guardian, entre outros, apontam a possibilidade de uma segunda onda de contágio e mortes por covid19 na Europa.

O El Pais informou:

“Europa registra mais contágios por semana do que durante o primeiro pico da pandemia. A OMS alerta que o continente enfrenta um outono mais difícil com maior mortalidade”.

Veja mais

El País Brasil

O The Guardian informou:



“Preparação global: como diferentes países plenejaram a segunda onda de covid19. Os alertas da covid19 ressoam enquanto a América Latina se prepara para retornar à normalidade”.

Veja mais

The Guardian

A BBC, de Londres, publica entrevista com o professor de epidemiologia do Imperial College, Neil Ferguson, que prevê uma tempestade de infecções, com pessoas voltando ao trabalho e ás escolas.

“Neste momento, estamos nos níveis de infecções que víamos neste país no final de fevereiro, e, se esperarmos mais duas ou quatro semanas, estaremos de volta aos níveis de meados de março, e isso irá – ou pode – causar mortes”, disse Ferguson a BBC.

Veja mais

BBC, de Londres

Para acompanhar os dados do novo coronavirus no mundo.

Veja mais

Covid19 no mundo

O que mais preocupa, quando se compara países europeus com os estados brasileiros é a cultura. No velho continente, a população está mobilizada para evitar uma nova onda de mortes por covid19.

No Brasil, a classe politica, que deveria dá exemplo, está puxando as aglomerações e as famosas motocarreatas pelas ruas das cidades, numa demonstração de força politica visando as eleições de novembro.