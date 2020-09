Caern inicia rodízio de abastecimento de água em Baraúna

esta terça-feira (22) a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que a cidade de Baraúna iniciou rodízio de abastecimento de água.

De acordo com a Caern, a cidade foi dividida em duas partes. De meia-noite de sábado ao meio-dia de terça-feira são abastecidos os bairros Centro, Cinderela, Planalto, Subestação, Parque de Vaquejada, Moinho Novo, Sítio São Raimundo e os Loteamentos Bela Vista, Barbosa e Bombeiro.

Já de meio-dia de terça-feira à meia noite de sábado serão abastecidos os bairros Mata Burro, Alto da Avenida, bairro e sítio Campo Verde e os loteamentos Portal das Palmeiras, Nossa Senhora das Graças e Mauro Velho.

“A medida foi necessária porque está ocorrendo um alto consumo de água, dificultando o abastecimento em lugares mais distantes do reservatório no Centro da cidade. As altas temperaturas registradas neste mês de setembro, no Oeste potiguar, aumentaram o consumo de água na cidade”, disse a Caern por meio de nota.