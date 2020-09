Felipe Guerra terá dois novos poços garantindo o abastecimento da cidade

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está finalizando as obras para o funcionamento de dos dois novos poços que vão oferecer garantia hídrica à zona urbana da cidade de Felipe Guerra.

Os dois poços serão ativados para equalizar o abastecimento da cidade. Ainda segundo a Companhia, após a regularização, o poço da Lagoa da Jurema será utilizado como poço reserva para situações emergenciais.

“Na Lagoa da Jurema, as obras operacionais para funcionamento do mesmo, que estavam previstas para serem finalizadas nesta sexta-feira (25), vão continuar no final de semana, e a previsão é concluir na segunda (28)”, informou a Caern por meio de nota.

A Caern está investindo R$ 210 mil com equipamentos como conjunto motobomba, cabos, colunas e quadro de comando elétrico do poço, além das obras de infraestrutura como cerca, abrigo e interligação da adutora.

De acordo com o gerente da Regional Oeste, Márcio Bruno Dantas, o poço será colocado em funcionamento na noite da segunda-feira (28). As obras como muro e abrigo, vão continuar em andamento.

Ainda está sendo perfurado um poço, no Sítio São Lourenço, que deverá entrar em operação na próxima semana.

A Caern também informou que nesta sexta-feira (25), está sendo injetado um produto para retirar a lama que ficou após a perfuração do poço.

“No sábado (26), começará a cimentação que reveste o poço para garantir a descida do conjunto motobomba. No domingo (27), o poço irá ser testado e na próxima semana começará o bombeamento para a cidade”, disse.

Este novo poço está sendo perfurado ao lado do antigo poço do Sítio São Lourenço. Ele terá duas entradas de água, ou seja, a possibilidade de captar água é maior. No poço antigo só tinha uma entrada de água.

“O poço antigo, mesmo com uma profundidade de 35 metros, tem uma redução no seu interior, que não permite a passagem da bomba até essa profundidade. A bomba só chega a 19 metros. O novo poço permitirá que a captação seja feita a uma profundidade de 30 metros”, explicou a Companhia.

O novo poço do Sítio São Lourenço é suficiente para abastecer Felipe Guerra. A Caern também está ativando o poço da Lagoa da Jurema para garantir oferta hídrica em situações emergenciais.

Márcio Bruno relata que nesse primeiro momento os dois poços ficarão funcionando ao mesmo tempo. Mas após a regularização, o da Lagoa da Jurema vai operar quando houver necessidade.

O gerente acrescenta que a Caern está suspendendo a cobrança dos moradores de Felipe Guerra, que ficaram, por mais de 15 dias consecutivos, sem abastecimento regular.