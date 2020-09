Veja por onde começou as campanhas dos candidatos a prefeito de Mossoró-RN

Allyson, Claudia e Isolda foram as ruas conversar com os eleitores; Irmã Ceição fez reuniões com assessoria Jurídica, Ronaldo não divulgou agenda no horário da amanhã. Só no final da tarde. A prefeita Rosalba Ciarlini começou sua campanha de reeleição numa feijoada no Alto da Conceição, no Clube de Tiros, também no bairro Barrocas, Santo Antônio, Lagoa de Mato e Boa Vista, no lançamento da campanha de vereador de partidos aliados.

Começou a corrida pelos cargos e prefeito e vice-prefeito, assim como para ocupar as 23 cadeiras na Câmara Municipal de Mossoró. Isolda, Claudia e Allyson começaram nas ruas, em contato direto com o eleitor. Rosalba começou sua corrida pela reeleição participando de uma feijoada no Alto da Conceição.

Ronaldo Garcia divulgou agenda no final da tarde. Pediu votos na Rua Mestre Canuto, no Alto São Manoel, em frente a casa dos pais, onde foi criado. Irmã Ceição conversou com assessoria jurídica no horário da manhã e a tarde conversou com a assessoria de comunicação.



O candidato Allyson Bezerra, do Solidariedade, e Fernandinho, do PSD, conversaram com feirantes no Mercado do Alto da Conceição e depois foram para as localidades de Sítio Chafariz, Santana, Olho D'Água e Lorena, na zona rural. Antes do sair do Alto da Conceição, gravaram um vídeo falando do que ouviram dos feirantes. Eles disseram que foram bem recebidos.





“Hoje iniciamos uma nova jornada rumo à mudança, palavra que tanto ouvimos nas ruas de Mossoró por onde andamos e que tanto falamos. Começamos esse novo projeto conversando com as pessoas, olhando nos olhos de cada uma e buscando sempre entender o desejo e o sonho de cada mossoroense.

O que mais me motiva nessa caminhada é chegar em cada casa, ser bem recebido com um abraço e sentir de perto a esperança que as pessoas têm nesse projeto que é feito, acima de tudo, de pessoas.

Estamos construindo um projeto sólido formado por sonhos. Ninguém vai dizer ao povo de Mossoró que é impossível ter educação e saúde de qualidade, emprego, segurança.

Com essa motivação, sonho e força que levaremos a nossa voz de mudança para cada canto da cidade. Por acreditar que: Juntos nós podemos mudar Mossoró!”





Isolda Dantas, do PT, e Gutemberg Dias, do PC do B, participaram de uma caminhada no Bairro Nova Vida, que fica na região Leste de Mossoró. Já no horário da tarde, está previsto adesivaço no Comitê 13 e ato simbólico em frente ao Teatro Municipal Dix Huit Rosado. No Nova Vida, Isolda caminhou nas ruas, debulhou feijão e tirou fotos com candidatos a vereador dos partidos aliados.





“Quando o povo se junta o poder se espalha!

Neste domingo iniciamos uma batalha para refazer nossa Mossoró para que ela seja melhor para cada uma e cada um.

Vamos precisar de todo mundo para termos Isolda prefeita e Gutemberg vice.

Nossa candidatura não será a mais rica em dinheiro mas com certeza faremos “chover amor no país de Mossoró” com propostas e o compromisso de cuidar das pessoas da nossa cidade.

Faça parte dessa chuva nas redes, nas ruas e nos roçados! “





Irmã Ceição, do PTB, e Nuhara, do PMN, informaram que iniciam a campanha conversando com assessoria jurídica e também com assessoria de comunicação. Terá reunião também com a equipe que vai atuar durante a campanha na majoritária.

O candidato Ronaldo Garcia, do PSOL, e Yasmim Dias, também do PSOL, conversaram com eleitores na rua Mestre Canuto, em frente a casa onde o professor Ronaldo Garcia viveu quando criança, no Grande Alto São Manoel. Estavam com camisetas e bandeiras do partido.

Ele também gravou vídeo falando sobre a caminhada.









A candidata Claudia Regina, do DEM, e Daniel Sampaio, do PSL, começaram a corrida pela Prefeitura de Mossoró conversando com eleitores no Mercado da Cobal e do Vuco Vuco. Tanto perto da Cobal como próximo ao Vuco Vuco, Claudia Regina conversou com eleitores, colou adesivos e recebeu palavras de apoio.





“Meus amigos e minhas amigas, hoje iniciamos nossa jornada em busca de um novo tempo. Vamos construir nossa campanha como sempre fizemos, nas ruas, nas casas, olhando nos olhos das pessoas, levando até elas novas ideias e soluções reais para seus problemas.

O meu jeito de viver se confunde com a minha maneira de administrar. Quem me conhece sabe que gosto de estar ao lado, abraçando, ouvindo, dialogando, acompanhando de perto a rotina dos meus irmãos e irmãs mossoroenses. Sou assim enquanto cidadã e fui assim quando prefeita.

A Mossoró que o povo quer é bem diferente desta que aí está. Me coloco novamente à disposição para lutar por um lugar mais humano, mais digno de se viver e com mais oportunidades para todos e todas.

Chegou o momento de retomar o trabalho que eu comecei a desenvolver em 2012, e que, em apenas 11 meses, colocou Mossoró de volta ao rumo certo, respaldado por um amplo apoio popular, em uma gestão ativa e participativa que respeitava as pessoas, dando-lhes vez e voz.

Nossa proposta de governo está alicerçada em um plano sólido, elaborado criteriosamente por cidadãos comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da nossa gente e com o desenvolvimento da nossa cidade.

Em nossa Mossoró não haverá lugar para o medo, para o retrocesso, muito menos para promessas vazias que só trazem ilusão e desesperança.

Vamos iniciar uma nova história, onde a inclusão social, o respeito às diferenças, a geração de oportunidades, a modernização do nosso sistema de saúde e a melhoria da qualidade do ensino dos nossas crianças e jovens serão pautas diárias da nossa agenda. Esse é o meu compromisso. Vamos juntos?”





A prefeita Rosalba Ciarlini, do PP, e Jorge do Rosário, do PL, começaram a campanha visitando candidatos a vereador de partidos aliados. Saíram cedo. Adotaram medidas de contenção do novo coronavirus e saíram cumprimentando eleitores. No Alto Sumaré, visitaram o Clube de Tiros, e depois foram no bairro Barrocas, onde também estava sendo lançada candidatura de vereador aliado.

Esteve também no Santo Antônio (Foto no lançamento da campanha do vereador Zé Peixeiro) e depois Lagoa do Mato, onde participou de uma feijoada de lançamento da campanha de outro candidato a vereador aliado. Em seguida, Rosalba e Jorge seguiram para visitar outros candidatos a vereador de partidos aliados no bairro Boa Vista.

“A gente disse que era possível, administrando com preparo, colocar os salários em dia e colocamos. Dissemos que era possível reorganizar a prefeitura, reduzir a dívida, tirá-la do Serasa dos municípios, o Cauc, e assim fizemos. Dissemos que seria possível ter a melhor educação da história da cidade, a melhor do RN e mostramos isso na avaliação do IDEB. Que era possível vencer a pandemia e estamos superando. Precisamos e vamos seguir melhorando, ainda há muito a ser feito em Mossoró, sei disso. Terei ao meu lado Jorge do Rosário, um grande exemplo do quanto o mossoroense é vocacionado para o trabalho! Juntos vamos unir o bom momento de recuperação da prefeitura que conseguimos alcançar com as ideias modernas de gestão do setor produtivo que orgulha Mossoró. Assim como já arrumamos a casa pra valer, chegou a hora de unir a cidade para fazer , se Deus nos abençoar, a melhor administração possível para os próximos 4 anos. Somos, agora sim, candidatos a Prefeita e a Vice-Prefeito oficialmente em Mossoró ! Vamos em frente, com certeza no melhor caminho, vem com a gente! O trabalho apenas começou!





Veja o tempo de TV de cada candidato (Blog do Carlos Santos).

Tempo de TV

Rosalba Ciarlini (PP) – 3,8 minutos (coligação PSC, PSDB, Cidadania, DC, Republicanos, MDB, PDT, Patriota, PL, Rede e PP.

Isolda Dantas (PT) – 1,38 minutos (PT, Avante, PV, PC do B e Pros

Allyson Bezerra (Solidariedade) 53,3 segundos (Solidariedade, PSD)

Irmã Ceição (PTB) – 17,6 segundos (PTB e PMN)

Ronaldo Garcia (Psol) 12,5 segundos (Psol).