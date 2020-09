Zé Júlio se solidariza com o candidato a prefeito do PT em Antônio Martins

Dr. João Venâncio, candidato a prefeito pelo PT, foi raptado quarta-feira, dia 23, e mantido em cativeiro até o dia 25, quando foi libertado na serra de Pereiros, no Estado do Ceará. Zé Júlio (FOTO) é presidente do PSD, partido do atual prefeito do município, que concorre a reeleição

O presidente municipal do PSD, em Antônio Martins-RN, José Júlio Fernandes Neto, que já esteve três vezes no cargo de prefeito, publica texto no Facebook se solidarizando com o Dr. João Venâncio, do PT, e com todos os seus familiares.

O motivo da solidariedade de Zé Júlio, é que Seu João Venâncio foi raptado quarta-feira, dia 23, e mantido em cativeiro até sexta-feira, dia 25, quando foi libertado na estrada de acesso a cidade de Pereiros, no Estado do Ceará. Seu João Venâncio assegura que o rapto foi politico.

E teria sido rapto politico, segundo acredita Seu João Venâncio, porque ele estava indo naquele dia preparar documentos com a contadora em Pau dos Ferros para fazer o seu pedido de registro de candidatura na cidade de Martins. Foi sequestrado na rodovia de acesso.

João Venâncio conseguiu, mesmo assim, fazer o pedido de registro de candidatura no Cartório Eleitoral e aguarda deferimento. Zé Júlio esclarece que a candidatura de prefeito de João Venâncio, pelo PT, favorece o seu candidato a reeleição, que é do PSD, pois acredita que divide os votos da oposição.

Segue a nota na ÍNTEGRA.

Olá , meus queridos conterrâneos e amigos internautas ! Quero-me solidarizar com Dr. João Venâncio, e com todos os familiares, pelo fato ocorrido envolvendo o mesmo por 48 horas , de 23 a 25 de setembro , onde o candidato João Venâncio afirma ter sido vítima de um sequestro político. Foram dois dias de muita angústia pra todos nós e , sobretudo, para os famimiares. Quero, como presidente do PSD municipal, médico e ex-prefeito, por 03 mandatos, do município de Antônio Martins -RN, lamentar, profundamente, pelo grave episódio ocorrido, envolvendo o candidato do PT, o qual, graças a Deus, foi encontrado, nesta sexta-feira, e reconduzido pra residência dele em nosso município . As autoridades competentes estão investigando o caso e torcemos que tudo seja esclarecido, passado a limpo , onde o(s) responsáveis, por essa triste "cena", sejam penalizados pelos rigores da lei ; Quero, também, esclarecer a todos que sou defensor da democracia e que o registro da candidatura de Dr. João Venâncio democratizará o pleito eleitoral vindouro, o qual dividirá os votos da oposição e favorecerá a candidatura de Jorge Fernandes-PSD , candidato à reeleição, uma vez que a oposição passará a ter 02 ( duas ) candidaturas beneficiando o prefeito Jorge, no pleito eleitoral, que anseia por uma expressiva e histórica maioria no próximo dia 15 de novembro . Por último, agradecer a Deus pelo desfecho pacífico do "fato" onde a vida de Dr. João Venâncio foi resgatada pra felicidades de todos , porém, ao mesmo tempo, aguardar a apuração dos fatos e a punição dos culpados pelo triste e vergonhoso "episódio político" ocorrido em nosso município. Cordialmente, Dr. Zé Júlio Fernandes Neto, presidente municipal do PSD .