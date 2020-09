Todas as contas da Caern já podem ser pagas com cartão de crédito

A opção de pagamento da fatura de água por meio do cartão de crédito, lançada há um mês pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) ampliou as opções ao cliente.

A partir desta segunda-feira (28) todas as contas poderão ser pagas pelo cartão de crédito. Na prática, o cliente pode efetuar o pagamento da sua cobrança mensal no cartão de crédito, assim como, as faturas vencidas.

Também é possível parcelar os pagamentos em até doze vezes no cartão de crédito, sendo dispensado de juros e multas. A parcela mínima nesta modalidade é de R$5.

Atualmente são aceitos os cartões das bandeiras Mastercard, Visa, Elo e Hiper. É importante que o cliente verifique junto ao gestor do cartão a incidência tarifas.

Em fase inicial, a modalidade só permitia pagar no crédito contas já vencidas, e as faturas dentro do prazo só eram possíveis através do Auxílio Emergencial.

O pagamento pelo cartão pode ser realizado na Agência Virtual (www.caern.com.br) ou, ainda, pelo novo atendimento via Whatsapp (84) 98137-2343.

O cliente também pode efetuar o pagamento na modalidade débito, contudo, para este tipo de pagamento é preciso realizar presencialmente em um ponto de atendimento da Caern que possua a maquineta.

COBRANÇA

Para evitar golpes é importante o cliente validar os dados na maquineta ao digitar a matrícula. Na sequência serão mostrados no visor: nome, endereço e, quando cadastrado, CPF.