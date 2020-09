A candidata a prefeita Isolda Dantas (PT) iniciou a campanha eleitoral com uma caminhada às 8h no bairro Nova Vida, com a presença das lideranças dos partidos de sua coligação: PV, PROS, Avante e PCdoB.

A tarde, no Comitê Mossoró é 13, próximo à praça de convivência, realizou adesivaço e em seguida, junto com a militância e candidatos a vereadores se encaminhou para o Teatro Dix-Huit Rosado finalizando o dia de agendas com um ato em memória das vítimas de covid em Mossoró.

Cada candidato a vereador da coligação presente no ato foi convidado a amarrar fitinhas em um mural fazendo sua prece e prestando homenagem aqueles e aquelas que foram vítimas de covid da cidade. Por fim, Isolda e Gutemberg também fizeram suas homenagens seguidas de falas.

“Vamos fazer uma campanha respeitando a dor e o medo das pessoas. Estamos aqui em distanciamento, com uso obrigatório e permanente de máscara, tomando cuidados. Vamos às ruas mas com os cuidados necessários. Além da dor e do medo vamos respeitar também a esperança das pessoas que querem uma Mossoró melhor para todos. Este é o nosso compromisso”, disse a candidata a prefeita.

A agenda de Isolda e Gutemberg de hoje (28), segue pelo mercado público do Alto da Conceição, visita ao comércio, empresários e sindicalistas e se encerra com grande plenária de organização da coligação Mossoró que o povo quer.





Por onde anda os candidatos neste dia 28 de setembro

A candidata Rosalba Ciarlini, do PP, informou através de sua assessoria que nesta segunda-feira, 28, está cumprindo agenda administrativa em Natal. O candidato Ronaldo Garcia, do PSOL, também está em Natal resolvendo questões de saúde. A candidata Irmã Ceição, do PDT, também foi à Natal conversar com o candidato do presidente Bolsonaro a prefeito de Natal.

A candidata Isolda, do PT, visitou o Mercado do Alto da Conceição, depois esteve com empresários e no final da tarde vai realizar plenária com lideranças do partido na Juvenal Lamartine. O candidato Allyson Bezerra esteve no bairro Santo Antônio no horário da Manhã e no Planalto 13 de Maio à tarde.