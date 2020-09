Governo do RN entrega cestas básicas em Mossoró nesta terça-feira, 29

O Governo do Estado faz a entrega de mais 1.124 cestas básicas do Programa RN Chega Junto nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30) em Mossoró e outros municípios da região Oeste.

Serão entregues 714 cestas básicas a oito entidades de Mossoró nesta terça-feira, às 10h, no auditório da UERN. Até o dia 30 de setembro, a Secretaria do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas), executora do Programa, vai entregar 20 mil cestas a 126 entidades de 31 municípios do Rio Grande do Norte.

As entidades são responsáveis pela distribuição das cestas a famílias em situação de vulnerabilidade social agravada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Nesta ação de caráter emergencial, o RN Chega Junto vai entregar, até dezembro, 60 mil cestas básicas.

Em Mossoró, participam do evento a titular da Sethas, Iris Oliveira, e o controlador-Geral do Estado, Pedro Lopes.

As entregas serão para as seguintes entidades: Grupo de Mulheres em Ação, Associação de Moradores do Macarrão e Quixabeira, Associação Comunitária Recliclando para a Vida, Rotaract Club de Mossoró, Associação de Pais e de Amigos de Mossoró e Região, Associação dos Deficientes Visuais de Mossoró (ADVM), Associação do Projeto de Reforma Agrária Hipólito e Casa do Estudante de Mossoró.

Ainda nesta terça-feira, serão entregues mais 410 cestas para Angicos, Assu, Upanema e Dix-sept Rosado e, na quarta-feira, para Baraúna.

As cestas começaram a ser distribuídas no dia 16 de setembro para acampados em ocupações urbanas e em comunidades populares através de organizações comunitárias, em bairros e periferias de Natal e outras cidades do Estado, além de pessoas com deficiência, organizações que atendem à população em situação de rua, artesãos e artesãs, ambulantes que atuam nas praias de Genipabu e Ponta Negra e trabalhadores do setor turístico.

AGRICULTURA FAMILIAR

O Governo do Estado investe R$ 4 milhões na aquisição das cestas básicas. E, pela primeira vez na história do RN, está comprando alimentos da cadeia produtiva da farinha e da goma produzidas pela agricultura familiar do RN em cumprimento ao Pecafes (Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária).

Com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (Pecafes), R$1,5 milhão é destinado à compra de cestas da agricultura familiar potiguar e R$ 2,5 milhões para aquisição de cestas comerciais.

Nesta primeira fase, as 20 mil cestas básicas contêm 315 mil kg de produtos da agricultura familiar sendo 20 mil kg de farinha de mandioca; 60 mil kg de arroz vermelho; 60 mil kg de feijão macassar; 60 mil kg de goma fresca para tapioca; 15 mil kg de café em pó almofada.

Os produtos são oriundos das regiões Agreste (farinha e goma), Apodi (arroz vermelho) e Potengi (feijão macassar), comprados de Cooperativas da Unicafes (União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia Solidária) no RN que reúne 12 cooperativas e mais de 1.500 famílias no Estado.