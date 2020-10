Em quatro municípios do RN há apenas um candidato na disputa pela prefeitura

Dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, 4 tem apenas uma pessoa como candidata nas eleições municipais deste ano para ocupar a prefeitura. Em todo o Brasil, há 106 casos semelhantes nos 5.568 municípios do país.

A maior parte dessas cidades está localizada, principalmente, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e no Paraná. Os dados foram levantados pelo portal G1 com base no repositório de dados do Tribunal Superior Eleitoral.

O número de municípios com candidatos únicos é próximo ao registrado em outras eleições municipais. Foram 95 municípios em 2016 e 108 em 2012.



Os municípios dessa lista têm de 1 mil (em Engenho Velho, no Rio Grande do Sul) a 25 mil eleitores (Pimenta Bueno, em Rondônia).

As cidades do RN com apenas um candidato à prefeitura são:

Cidade (Eleitores) - Candidatas/Candidato

Tenente Ananias (7.362) - Larissa (PSD)

Frutuoso Gomes (3.944) - Janda Jácome (MDB)

Serrinha Dos Pintos (3.895) - Bárbara Teixeira (PP)

Viçosa (1.824) - Ramon (Republicanos)

Nessas cidades, onde há apenas um concorrente, é necessário apenas um único voto válido para que o candidato seja eleito. Na prática, portanto, o candidato precisa apenas votar em si mesmo.