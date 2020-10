Dr. João Venâncio desiste de concorrer à prefeitura de Antônio Martins

O advogado João Venâncio Ferreira informou que desistiu da candidatura à prefeitura de Antônio Martins, nas eleições municipais deste ano.

Por meio de um comunicado enviado à imprensa e aos apoiadores, Dr. João diz que desiste do pleito em respeito a família, “em zelo por minha saúde física e emocional diante o ocorrido”.

João Venâncio foi sequestrado na tarde da quarta-feira passada, dia 23. Ele foi encontrado apenas na noite da sexta-feira (25), no município de Pereiros, no Ceará.

Na carta de desistência, o advogado diz não é fácil decidir algo que envolve os anseios e esperanças de tanta gente, mas pede compreensão de todos sobre sua decisão.

Diz, ainda, que lamenta ouvir conversas aleatórias de pessoas julgando a veracidade dos fatos e julgando seu caráter, “provavelmente essas pessoas não me conhecem e confundem a figura política com o lado humano, de quem jamais colocaria em risco a vida emocional de minha família e dos meus correligionários”, disse.

LEIA A CARTA NA ÍNTEGRA:

Meus Caríssimos amigos e amigas!

Venho por meio desta mensagem e com minhas palavras, pronunciar-me de forma direta e definitiva.

Como é do conhecimento de todos, eu Dr. João Venâncio Ferreira ( Joãozinho de Sinhozinho) pretendia sim disputar as eleições neste ano de 2020, porém, como já fui vereador nesta cidade de Antônio Martins RN, também estive como candidato a vice-prefeito com o saudoso Adauto Nunes e disputei as eleições de 2016 obtendo 2.062 votos ( número histórico até então para o grupo oposicionista) sou advogado e com o dom desta profissão me confiada por Deus, faço dela o acontecer do direito e defendo a justiça para que ela seja justa em um mundo tão cheio de desigualdades, mas nada nos faz desistir que a verdade é indestrutível e a força do bem sempre prevalecerá no coração de quem acredita e luta por dias melhores.

Era sim da minha vontade dar continuidade a esta luta, tanto que trabalhei para realizar esse desejo e o sonho daqueles que sonham comigo, mas na vida apenas as mudanças é que são permanentes e somos movidos por decisões diante situações que nos fazem olhar a realidade com outras razões.

Eu peço a compreensão de todos os meus seguidores e que fique claro o meu direito de decisão, pois não é fácil decidir algo que envolve os anseios e esperanças de tanta gente, assim como eu, comungando da mesma fé e abraçados a mesma causa que seria ter uma opção de mudança por nossa terra.

Para tomar essa decisão, eu ouvi sim primeiro a minha família, meu filho, minha esposa, amigos e pessoas próximas, só que precisei ouvir acima de tudo o meu coração, minha consciência e analisei cuidadosamente as respostas do meu EU.

É do conhecimento de todos o fato ocorrido com minha pessoa, pela qual ganhou repercussão estadual e nacional, agradeço mais uma vez imensamente a todos os que se preocuparam, rezaram, oraram e torceram por minha vida, lamento muito ouvir conversas aleatórias de pessoas julgando a veracidade dos fatos, sem saber elas que a polícia continua com o seu glorioso trabalho de investigação a qual eu honro e agradeço por estar aqui.

Obrigado ao governo do estado pela presteza e reforço, enfim, não irei me estender em agradecimentos pois iria ser cansativa e exausta a leitura.

Sinto muito por aqueles que andam julgando o meu caráter, provavelmente essas pessoas não me conhecem e confundem a figura política com o lado humano, de quem jamais colocaria em risco a vida emocional de minha família e dos meus correligionários, mas o tempo é o senhor da verdade e tudo se encaixa em seu devido lugar e eu creio plenamente que não há nada debaixo do sol e acima da terra que não seja desvendado.

Eu pretendia SIM ser candidato, ser opção, deixar que a população escolhesse, pois O PODER É DO POVO e a A FORÇA É DO QUERER.

Portanto, em respeito a minha família, em zelo por minha saúde física e emocional diante o ocorrido, pois tenho 73 anos, embora VELHO o meu espírito ainda é Jovem e sou amante da modernidade sem esquecer os meus princípios e origens.

Não estou fugindo da luta por medo de lutar, pois medo eu nunca tive de agarrar as oportunidades, apenas que as condições, o tempo, as circunstâncias me levam a definitivamente desistir da minha candidatura, deixando o caminho livre para quem desejar seguir, já que existem tantos apontamentos como desunião ( que nunca foi da minha parte) pois desde 2016 eu sempre assegurei ser candidato e fui aberto a diálogos sem abrir mão dos meus ideais.

Neste momento eu me desligo oficialmente das eleições 2020 em Antônio Martins RN, juntamente com o meu companheiro Fco de Dicé e demais colaboradores, deixando cada simpatizante da nossa chapa livre a fazer sua escolha.

OBRIGADO!

QUE DEUS NOS ABENÇOE E QUE A JUSTIÇA E A VERDADE ACONTEÇAM AQUI NA TERRA COMO NO CÉU.