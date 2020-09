Candidato a prefeito do PT no RN diz que foi raptado para não registrar candidatura

João Venâncio, de 72 anos, que é advogado, havia feito duras críticas a gestão municipal de Antônio Martins durante a convenção do Partido dos Trabalhadores que homologou seu nome para sair candidato a prefeito. Quando ele foi organizar os documentos em Pau dos Ferros para pedir o registro de candidatura no Cartório Eleitoral de Martins, foi raptado no caminho e ficou em cativeiro até à noite desta sexta-feira.

Na noite desta sexta-feira, após às 19 horas, o advogado João Venâncio Ferreira, de 72 anos, pré-candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores no município de Antônio Martins (RN), apareceu no município de Pereiros, no Estado do Ceará, divisa com o Rio Grande do Norte.

João Venâncio havia feito duras críticas à administração municipal de Antônio Martins durante a convenção do PT, que homologou seu nome para disputar a Prefeitura Municipal no próximo dia 15 de novembro. Reclamou de salários atrasados e descaso com a cidade.

Quando estava se deslocando pela BR 226 para organizar a documentação com o contador em Pau dos Ferros para pedir o registro de candidatura no Cartório Eleitoral de Martins, ele conta que foi raptado. A queixa foi registrada pela família na quinta-feira, 24, na Delegacia Regional de Alexandria.

O veículo dele foi encontrado no dia seguinte ao rapto, abandonado na BR 226, entre as cidades de Antônio Martins e Pau dos Ferros. A família e amigos, em desespero, pediram ajuda a imprensa para divulgar a fotografia dele e que qualquer informação que ajudasse a localiza-lo fosse repassada à polícia.



Na noite desta sexta-feira, após 20 horas, João Venâncio apareceu na cidade de Pereiros. Se deslocou até o destacamento local da PM e fez contato com a Policia Civil de Alexandria. Afirmou que foi raptado possivelmente para ser retirado da disputa pela Prefeitura de Antônio Martins.

Após esclarecimentos no Ceará, o delegado Aroldo Chaves Sales Junior, de Alexandria, que responde também por Antônio Martins, seguiu até a cidade de Pereiros, junto com o agente de Policia Civil Raniere, para acompanhar o político de volta a sua cidade no RN.

João Venâncio está bem fisicamente. Ele aparece na foto ao lado de Aroldo Chaves e o agente Raniere. Venâncio narrou aos policiais que foi abortado e colocaram um capuz em sua cabeça e após as 19 horas desta sexta-feira deixado na serra de acesso ao cidade de Pereiros, no Ceará.

O caso segue sendo apurado pela Policia Civil do Rio Grande do Norte em parceria com equipes do Estado do Ceará.