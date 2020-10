A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou que no próximo dia 10 de outubro, será feito o pagamento de 40% do décimo terceiro dos servidores do Estado, entre ativos e inativos.

O anúncio foi feito às 15h30 desta quarta-feira, por meio de uma live nas redes sociais oficiais da governadora.

Ainda segundo Fátima, os 60% restantes do décimo terceiro serão quitados até o mês de dezembro.

“Eu não disse a vocês que eu não sossegaria um minuto enquanto não normalizasse a situação da folha do nosso funcionalismo? Pois bem, mais um passo está sendo dado hoje”, disse.

A Governadora ainda afirmou que determinou prioridade a equipe econômica do governo, para que seja apresentada uma proposta de pagamento das duas folhas atrasadas, deixadas ainda pela gestão passada.

“A ideia é começarmos o pagamento dessas duas folhas já no início do próximo ano. Esse é o tipo de notícia que eu dou a vocês com um misto de muito orgulho e alegria. Isso aqui é gestão, isso aqui traduz o respeito e o compromisso que nosso governo tem honrado junto aos servidores públicos, mesmo em meio a tantas dificuldades” afirmou.