UERN inicia testagem sorológica para Covid-19 nos servidores da instituição

Nesta quinta-feira (1º) a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) inicia a testagem de servidores da instituição para o novo coronavírus.

Trata-se de um Programa de Testagem sorológica que será oferecido a todos os servidores como importante método de triagem para auxiliar no diagnóstico de história recente ou pregressa da Covid-19.

O primeiro ciclo de atividades se dará a partir da 2ª Regional de Saúde que contempla os servidores lotados no campus central e no campus de Assú. A testagem acontece nas dependências da Faculdade de Enfermagem, das 8h às 11h e das 14h às 17h, e segue até o dia 7 de outubro.

O segundo ciclo de atividades contemplará os demais campi da UERN em parceria com as respectivas Regionais de Saúde. A PROGEP divulgará um calendário com as datas de testagem dos servidores por Unidade de lotação.

A ação acontece por meio de uma parceria entre os cursos da saúde e a equipe técnica em todos os campi da UERN, junto a Secretaria de Estado da Saúde Pública do RN (Sesap), formando assim uma rede colaborativa para melhor efetivação da ação em todo o estado do RN.

Participam da ação institucional docentes, técnicos e alunos da Residência Multiprofissional e de graduação. O trabalho ainda conta com o apoio do Hospital Regional Rafael Fernandes e do Laboratório Regional de Mossoró.

Para realização da testagem sorológica será necessário a coleta de uma amostra de sangue e posterior envio ao laboratório de referência para o diagnóstico. O resultado do exame será encaminhado diretamente ao servidor, de forma restrita e confidencial, pelo sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) do Ministério da Saúde.

“Trata-se de uma ação extremamente relevante para a saúde dos nossos servidores. Até pouco tempo esses exames de alto custo eram restritos aos sintomáticos e em laboratórios particulares. Estamos oportunizando e levando um teste de alta qualidade a todos os servidores da nossa instituição”, afirmou o pró-reitor adjunto de gestão de pessoas, Prof Wogelsanger Pereira.

Para realização dos testes, o servidores devem:

– estar munido de documento de identificação;

– não apresentar febre ou sintomas gripais nos últimos 14 dias;

– não ter histórico anterior de exame positivo para o COVID-19.

Os testes serão realizado por departamento. O Professor Wogelsanger Pereira ainda orienta os servidores a acessarem o site da instituição para verificar o dia e horário em que os testes estarão disponíveis para seu departamento, evitando aglomerações no local.