Vouchers de turismo por meio do Nota Potiguar serão disponibilizados dias 15 e 22

O Programa Turismo Cidadão vai disponibilizar vouchers para reservas em hotéis, pousadas e passeios de buggy em dois momentos neste mês de outubro. Serão dois lotes com 160 vouchers, sendo o primeiro aberto às 10h do dia 15 de outubro e o segundo no dia 22, no mesmo horário.

Os vouchers podem ser adquiridos por meio da troca de pontos acumulados no aplicativo Nota Potiguar.

O programa é uma iniciativa do Governo do Estado para fomentar o turismo interno no RN, através de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Turismo (Setur), Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) e Secretaria Estadual de Tributação (SET-RN).

Os vouchers oferecidos nos dois lotes serão para os meios de hospedagem da categoria 1, que requer 15 pontos, para a categoria 2 (30 pontos) e para a categoria 3 (45 pontos), além de passeios de buggy (40 pontos).

De acordo com o coordenador da Nota Potiguar, Adriano Almeida, essa divisão em lotes visa dar oportunidade para que mais participantes do Turismo Cidadão consigam acumular pontos com a inclusão do CPF na nota fiscal nas compras do mês, já que a quantidade mensal dos vouchers é limitada.

“É importante a população entender que o Turismo Cidadão ainda está em fase experimental. Estamos avaliando as sugestões dos usuários e adequando o programa para que todos os participantes, independente do poder aquisitivo, tenham a chance de desfrutar dos benefícios”, adianta o coordenador.

A secretária da Setur, Ana Maria Costa, explica que o programa envolve vários elos da cadeia produtiva do turismo e, por isso, faz-se necessário esses ajustes para ter compatibilidade entre a demanda e os leitos oferecidos pelos estabelecimentos e prestadores de serviços parceiros.

“Estamos numa análise constante dos leitos oferecidos e vamos ajustando para que essa iniciativa seja bem sucedida e o usuário possa ter a melhor experiência ao desfrutar dos encantos e belezas do Rio Grande do Norte”.

Segundo a titular da pasta, nesse intervalo, mais estabelecimentos deverão aderir ao Turismo Cidadão, já que para se cadastrar o parceiro precisa obter o selo do programa Turismo + Protegido, que garante a segurança sanitária dos visitantes.

A relação dos empreendimentos e participantes pode ser conferida AQUI.

Mensalmente, o Turismo Cidadão destina R$ 100 mil em produtos turísticos para os potiguares, totalizando nessa fase experimental R$ 300 mil. Além disso, a Nota Potiguar oferece também descontos no IPVA, brindes e também sorteio de 45 prêmios, que variam entre R$ 1 mil, R$ 10 mil, R$ 20 mil e R$ 50 mil.

Para participar, basta instalar o aplicativo, fazer o cadastro e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal ou escanear com o app o QR Code da nota fiscal em até seis horas após o momento da compra.

A cada R$ 50 o participante acumula um ponto. Mas uma nota fiscal dá direito a, no máximo, dez pontos. E durante todo o mês o acúmulo máximo é de 80 pontos.