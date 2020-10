ITEP passa a agendar atendimento para vítimas de crimes sexuais no RN

A partir desta quinta-feira (1º) é possível agendar atendimento por meio do site do órgão. De acordo com o diretor do IML do ITEP, Fernando Marinho, esta é uma maneira de humanizar o acolhimento às vítimas, para que ela não precise ficar esperando atendimento no local; Inicialmente, o agendamento só está sendo feito para vítimas de Natal e Região Metropolitana, mas em breve será expandido para outros municípios.