Termina hoje (1º) o prazo para os inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 inserirem ou alterarem a fotografia pessoal no sistema de inscrição.

O procedimento deve ser realizado até as 23h59, na Página do Participante. Nesta edição do Enem, todos os participantes devem, obrigatoriamente, anexar a imagem no sistema.

A foto deve atender a algumas regras, como ser atual, nítida, individual, colorida e com fundo branco. Não serão aceitas imagens de pessoas com óculos escuros, boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.

A fotografia ainda deve mostrar o rosto inteiro do participante, com uma boa iluminação e foco, além de estar nos formatos de arquivo JPEG e PNG (tamanho máximo de 2 MB). Imagens em PDF não serão permitidas. O Inep e o Ministério da Educação (MEC) não realizam validação da foto.

As provas da edição 2020 do Enem estão marcadas para os dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa); e 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital).

Leia os editais do Enem 2020

http://portal.inep.gov.br/web/guest/editais-e-portarias

Acesse a Página do Participante

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/