Durante uma live, realizada nesta quinta-feira (1º), o empresário Frederico Flores, surpreendeu Franklin Gabriel, de 11 anos, o “Pequeno Vendedor” de Mossoró, com o anúncio que irá levar o menino para passar uma semana com ele em São Paulo.

De acordo com o empresário, o menino irá acompanhar a rotina de trabalho dele, para aprender novas dicas de empreendedorismo, já que o sonho de Gabriel é se tornar um grande empreendedor.

Frederico Flores ainda convidou Gabriel a firmar um “pacto” com ele, de que vai ter mais foco nos estudos, visto que, segundo o empresário, os grandes empreendedores têm em comum uma coisa: todos estudarem muito para chegar onde chegaram.

“Eu quero saber se você tem um pacto comigo, aí, que vocês vai estudar muito mais agora que você tem tudo isso. Professora, celular, tá famoso, tá aprendendo a vender. Nós temos que criar um pacto, eu e você. Sabe porquê, Gabriel? Porque eu conheço um bocado de empreendedor, que nem você e que nem eu. E sabe o que todos eles têm em comum? Eles estudaram muito, tanto no colégio, quanto aprendendo na internet, quanto fazendo faculdade, todos eles estudaram muito. Sem estudo, eles não teriam conseguido ficar muito grandes”, disse.

Gabriel se comprometeu a estudar e lembrou que ganhou uma bolsa de estudos para estudar em uma escola particular da cidade de Mossoró, além da aula de reforço da qual já vem participando.

O empresário ainda anunciou que vai presentear Gabriel com um notebook, pra que ele possa conseguir estudar com mais facilidade, além de, claro, pode ter seus momentos de lazer na internet.

“É pra jogar videogame com ele, você vai entrar na internet, vai estudar, vai fazer tudo com ele. Mas é isso aí, todo mundo que tá vendo essa live, tá de olho em você. Porque a galera quer que você empreenda, sim. Quer você ajude em casa, sim. Mas também quer que você estude, isso é o mais importante de tudo”, explicou.

A viagem de Gabriel para a capital paulista, está prevista para acontecer já nas próximas semanas, ainda neste mês de outubro.

Além disso, o menino ainda foi surpreendido com a notícia que o empresário Shirleyson Kaisser, um dos maiores empreendedores do país, vai mandar o jatinho particular dele, pegar Gabriel em São Paulo e levar para a cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais, para conhecer a fábrica de produtos dele.

O PEQUENO VENDEDOR

Gabriel, de 11 anos, ganhou destaque nas redes sociais por sua desenvoltura e simpatia na hora de vender produtos como picolé, água mineral e lanches diversos para ajudar a complementar a renda da família.

Nesta quinta-feira semana passada, 24 de setembro, a família de Gabriel foi surpreendida por uma notificação do Conselho Tutelar intimando-os a comparecer na sede do órgão, após uma denúncia de exploração de trabalho infantil.

A mãe do menino, Antônia Micaelly Barros, foi ouvida na sede do conselho no dia seguinte, acompanhada de três advogados que se voluntariaram para acompanhar o caso.

A situação revoltou diversas pessoas que acompanhavam a rotina de Gabriel, mas, por fim, o CT entendeu que não houve exploração da criação e que a mãe dele não precisaria responder pelo suposto crime. O caso segue sendo acompanhado pelo Ministério Público.

No dia da notificação, Gabriel postou um vídeo falando sobre a tristeza que toda a família sentiu ao saber sobre a denúncia.



Após a repercussão, diversos empresário da cidade se prontificaram a ajudar o menino e a família, que já ganharam diversos presentes, inclusive, a bolsa de estudo citada pelo menino na conversa do Frederico Flores.

