Isolda se compromete em implementar postos policiais nos bairros

Todas as tardes a deputada estadual e candidata a prefeita Isolda Dantas (PT) realiza caminhadas nos bairros da cidade. Ontem foi a vez do Redenção. Muitos moradores demonstraram sua insatisfação com a atual gestão de Mossoró.

Os principais problemas citados pelos moradores são saúde e segurança. Ao ouvir de perto a população, Isolda se compromete com propostas viáveis. Para a saúde a candidata falou em ampliar o número de médicos e estrutura da UBS.

Em relação à segurança, Isolda disse: “Eu sei que tem candidata que vem aqui de quatro em quatro anos e promete muitas coisas que nunca cumpriu. Mas eu me comprometo em investir em iluminação pública e na criação dos postos policiais nos bairros. Em parceira da polícia militar com a guarda municipal é possível fazer muito mais para que o Redenção e toda Mossoró sejam mais seguros para todos, para você”.

A agenda de Isolda e Gutemberg de hoje, 02, seguirá pela Ilha de Santa Luzia. E amanhã a candidata realizará uma carreata com concentração no bairro Aeroporto.