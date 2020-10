Seap retoma visita presencial na Penitenciária Estadual de Alcaçuz

A Penitenciária Estadual de Alcaçuz, em Nísia Floresta, maior unidade prisional do Rio Grande do Norte, com 1.601 internos, retomou na manhã desta terça-feira (6), as visitas presenciais de familiares aos apenados.

As visitas estavam suspensas desde o dia 13 de março, em razão da pandemia do novo coronavírus. Hoje, a Secretaria da Administração Penitenciária (SEAP) não tem casos de Covid-19 entre presos e policiais penais.

O acesso aos presos foi previsto na portaria do “Plano de Retomada de Visitas Presenciais”, elaborada pelo Comitê de Crise, com todos os protocolos e procedimentos a serem adotados para a segurança e preservação da vida de internos, familiares e servidores.

Em Alcaçuz, assim como nas demais unidades, foi respeitado o distanciamento social e todos usaram máscaras. A visita teve trinta minutos de duração a partir do encontro entre o visitante e o apenado, não sendo considerados os períodos de cadastramento, escaneamento corporal e demais procedimentos de acesso e deslocamento.

Segundo o secretário da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio Filho, cada interno pode receber um visitante adulto e eles não tiveram qualquer tipo de contato físico para evitar contaminação pelo novo coronavírus.

Não foi permitido visitante com idade superior a 60 anos, menor de idade, do grupo de risco e que apresente qualquer sintoma relacionado a Covid-19.

O secretário determinou o reforço do efetivo de Alcaçuz com policiais do Grupo Penitenciário de Operações com Cães (GPOC) para auxiliar e dar mais agilidade aos procedimentos internos nesse período de retorno das visitas.

Dezesseis das 17 unidades prisionais do RN retomaram as visitas presenciais. No dia 9, será a vez da Penitenciária Estadual Dr. Rogério Coutinho Madruga, em Nísia Floresta, receber os visitantes, concluindo a terceira fase do plano do Comitê de Crise.

A SEAP mantém todos os protocolos de combate e prevenção a pandemia. Os espaços para acolhimento das visitas serão higienizados e desinfectados antes e após o término das visitas.

O sistema prisional do RN tem 10.400 internos e, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi o único no Nordeste a não registrar óbito relacionado a Covid-19.