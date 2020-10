América-RN começa mal a disputa da Série D

O início da Série D para o América-RN não foi dos melhores. A equipe, que sonha com o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. A partir daí, sonhar voos maiores como a Série B e a elite do futebol nacional. Mas esse caminho não deve ser fácil, ao menos em 2020.

O time já fez dois jogos na competição, com dois empates. Foi apenas um gol marcado nas duas partidas. O time empatou contra o Campinense por 0 a 0 jogando em casa. No sábado (26), outro empate, desta vez contra o Floresta, por 1 a 1.

Os dois empates ligaram o sinal de alerta no time comandado por Paulinho Kobayashi. O time não conseguiu desempenhar aquilo que o treinador fez nos treinamentos e mudanças devem acontecer para o próximo jogo.

O duelo será na próxima quarta-feira (30), às 20h, contra o Salgueiro (PE), na Arena das Dunas, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Apostas Esportivas 365 já estão sendo computadas de olho nesse duelo.

No duelo contra o Floresta, o Alvirrubro de Natal saiu na frente com gol de Rondinelly, mas sofreu o empate ainda no primeiro tempo no Estádio Domingão, na cidade de Horizonte. O time até criou algumas oportunidades, mas esbarrou na defesa do rival, que empatou e segurou o placar.

Para o próximo jogo, Kobayashi deve mexer na equipe. Thiaguinho, que entrou na segunda etapa contra o Floresta, pode ganhar uma vaga na equipe titular. Outro que pode ter uma chance é o meia Dione, que também entrou no duelo contra o Floresta.

Para o jogo contra o Salgueiro, Kobayashi tem problemas para montar a equipe. Os laterais direito Éverton Silva e André Krobel seguem em transição, enquanto que o volante César Sampaio e o atacante Elias realizam tratamento no Departamento Médico.

No entanto, os volantes Juninho, Judson e Rodrygo, que estavam emprestados a Santa Cruz de Natal, Potiguar de Mossoró e Santos (SP) respectivamente, foram reintegrados ao elenco. O América de Natal está no grupo 3 da Série D. A chave é liderada pelo Glorioso, que venceu os dois jogos e soma seis pontos.