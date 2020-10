RN+Água: programa de segurança hídrica do RN é lançado em Mossoró. Ação representa investimento de R$ 390 milhões na segurança hídrica de mais de 320 mil famílias potiguares; O programa RN+Água foi lançado pela governadora Fátima Bezerra e pela equipe do Governo no início da tarde desta quinta-feira (8), justamente no Dia do Nordestino.

Dentro dos próximos dois anos o Governo do Estado vai conduzir um dos maiores programas de segurança hídrica da história do Rio Grande do Norte, o RN+Água.

Mais de 320 mil famílias potiguares serão beneficiadas com um investimento de R$ 390 milhões, tendo como carro-chefe a perfuração de 885 poços tubulares em todas as regiões do estado.

O programa RN+Água foi lançado pela governadora Fátima Bezerra e pela equipe do Governo no início da tarde desta quinta-feira (8), justamente no Dia do Nordestino.

A escolha da cidade para sediar o evento também não foi aleatória. Mossoró, segundo maior município do RN, está encravada na região que mais sofre com o acesso à água no estado.

"Este é um dos maiores programas de segurança hídrica da história do RN e nele temos o maior programa de perfuração já realizado pelo Governo, com 885 poços. A gente sabe o que significa a instalação de um equipamento como esse, fazendo que a água chegue a quem precisa. E não são apenas poços perfurados; vamos levar a bomba, a manutenção, os programas de educação ambiental para o uso sustentável da água", afirmou a governadora.

Em seu discurso, a chefe do Executivo estadual agradeceu aos parceiros do RN+Água. "Contamos com a parceria da bancada federal, a partir das emendas dos deputados Benes Leocádio, Natália Bonavides e Rafael Motta e do senador Jean-Paul Prates. Também agradecemos à Assembleia Legislativa, na figura do presidente Ezequiel Ferreira, que destinou várias emendas ao projeto", completou Fátima Bezerra. O programa ainda conta com verbas do Governo Federal.

AÇÃO CONJUNTA

O RN+Água é uma ação multissetorial do Governo. Vão atuar, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Humanos (Semarh), a Companhia de Águas e Esgotos do RN (Caern), as secretarias de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) e da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema) e o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn).

Ainda integram a ação entidades que representam trabalhadores e trabalhadoras rurais, agricultores familiares e sem-terra.

“Tive que negar solicitações para perfuração de poços ao longo do tempo porque recebemos a secretaria com todas as máquinas quebradas. Em apenas um ano e meio conseguimos recuperar tudo e estamos prontos para perfurar 365 poços", disse João Maria Cavalcanti, titular da Semarh.

Enquanto a Semarh centralizará ações na zona rural, a Caern tomará conta dos investimentos nas zonas urbanas e novas adutoras.

"Estamos aqui todos os órgãos juntos para fazer o RN+Água acontecer. Aproveito aqui para anunciar que na próxima semana vamos abrir o processo para a adutora do polo serrano, que vai de Apodi a Venha Ver, com mais R$ 250 milhões em investimentos", ressaltou Roberto Sérgio Linhares, diretor-presidente da Caern.

EDUCAÇÃO

O RN+Água não fica apenas na instalação da infraestrutura para levar água de qualidade para quem mais precisa. O programa chega também com investimentos na preparação dos potiguares para o uso e reuso.

"A ação não é meramente o poço pelo poço, mas para trazer dignidade às famílias. O desafio é fazer a integração para a gestão do uso da água na produção rural e no consumo humano, dentro da proposta de convivência com o semiárido", explicou Alexandre Lima, secretário da Sedraf.

"Não é entregar mais só um poço perfurado, mas o poço com bomba ou catavento, de acordo com o compromisso do Governo", completou Guilherme Saldanha, titular da Sape.

O lançamento do programa foi bem recebido pelas entidades do campo. "A falta de água é um dos problemas mais sérios que enfrentamos no campo, por isso ficamos muito satisfeitos de ver o Governo lançar programas dessa natureza", disse Manoel Cândido, presidente da Federação dos Trabalhadores Rurais do RN (Fetarn).

A apresentação do RN+Água ainda foi brindada pela participação especial do poeta mossoroense Antônio Francisco, que declamou vários de seus poemas.

Também participaram do lançamento do RN+Água os secretários de Estado Fernando Mineiro (Segri/Governo Cidadão) e Jaime Calado (Sedec), os diretores Auricelio Costa (Igarn), Leon Aguiar (Idema), César Oliveira (Emater), Rodrigo Maranhão (Emparn) Crispiniano Neto (FJA) e Márcia Maia (AGN), além do diretor da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim), Vilmar Pereira, do coordenador estadual do MST, Aglailton Fernandes, e da presidente da CUT-RN, Eliane Bandeira.