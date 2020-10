O Tribunal Regional Eleitoral confirmou decisão do Tribunal Superior Eleitoral e deferiu a candidatatura da Democrata Cláudia Regina à prefeitura de Mossoró.

A notícia foi confirmada pela própria candidata, por meio de uma nota enviada à imprensa, na tarde desta quinta-feira (8).

“Recebo com muita serenidade o deferimento da minha candidatura à Prefeitura de Mossoró nas Eleições Municipais 2020, publicada pela Justiça Eleitoral na tarde desta quinta-feira, dia 08/10. Quando manifestei minha surpresa pela representação do Ministério Público, eu tinha plena convicção da segurança jurídica amparada na decisão dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral – TSE”, disse Cláudia

Em setembro, o promotor de Justiça eleitoral Romero Marinho Pereira pediu que a Justiça não concedesse, em caráter definitivo, o registro de candidatura da ex-prefeita

Para ele, Claudia Regina foi condenada em função de crimes eleitorais na eleição de 2012 e a punição 8 anos, que terminava nesta quarta-feira (7), ainda não havia sido cumprida.

Veja mais:

MPE pede que Justiça Eleitoral não conceda registro a Cláudia Regina





No entanto, com o adiamento das eleições municipais para novembro, a candidatura foi autorizada, e agora, mais uma vez, é confirmada pela Justiça.

“Nos termos da publicação da 34ª Zona Eleitoral, está deferido o registro do meu nome, do nome do nosso vice, Dr. Daniel Sampaio, e da Coligação ‘Juntos Por Mossoró’”, disse a candidata.

Ela finalizou a nota dizendo que reitera o repúdio a qualquer tentativa de embaraço ao processo eleitoral, cuja única finalidade é confundir o cidadão.

“Seguiremos nas ruas, conversando com as pessoas, na construção de uma campanha pautada no debate propositivo e na busca pelas soluções que o povo quer e necessita para nossa Mossoró”.