Estrada do Melão está 90% concluída; Finalização acontece ainda em 2020

Um sonho de 50 anos dos moradores e produtores da zona rural de Baraúna está muito perto de ser concretizado. O Governo do Estado finaliza até dezembro de 2020 a construção da RN-015, mais conhecida como a Estrada do Melão.

O investimento de R$ 18,7 milhões na pista de 19 km, coordenado pelo Governo Cidadão, beneficia diretamente centenas de famílias e empreendimentos. A obra transforma o que por décadas foi apenas uma vereda de barro, quase intransitável em certos momentos do ano, que dificultava o escoamento da grande produção agrícola da região.

A governadora Fátima Bezerra foi ver de perto a obra, que está 90% concluída, restando apenas a finalização de alguns detalhes, e conversar com os moradores nesta quinta-feira (8).

"Isso aqui não é só uma obra de infraestrutura rodoviária. É geração de emprego, é mais renda para os produtores que antes sofriam para vender e transportar. Fico muito feliz de entregar essa obra para o povo de Baraúna. E deixo aqui meu compromisso também de voltar para a inauguração oficial", afirmou a chefe do Executivo estadual.

Representando os moradores da região, a presidente da Associação da Comunidade Poço Novo, Mirian Oliveira, destacou a importância da Estrada do Melão.

"Somente na minha comunidade são 200 famílias que já estão mudando de vida. Porque a pista não existia nós já perdemos até uma fábrica que vinha se instalar aqui, mas foi pro Ceará. Agora isso não vai acontecer mais", disse Mirian.

"A vida já está mudando. Muitos compradores que não conseguiam vir buscar a produção já estão chegando", explicou o produtor Ezequiel Queiroz, há 18 anos na região.

Durante a visita, o secretário de Estado e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro, relembrou a dificuldade em destravar a obra.

"Encontramos essa pista apenas com a ordem de serviço e inúmeras questões para resolver. Passamos um ano correndo atrás e conseguimos. Agora já está quase concluído, para nossa alegria", explicou o titular da Gestão de Projetos e Metas e Relações Institucionais.

INFRAESTRUTURA

A Estrada do Melão não é o único investimento do Governo do Estado em infraestrutura viária e desenvolvimento econômico da região. O pacote de obras ainda inclui duas obras vitais para a cadeia econômica na área de Serra do Mel: RN-011, a Estrada da Castanha, e RN-016.

A Estrada da Castanha, que já está concluída, representa um investimento de R$ 27,7 milhões para uma via com extensão de 31 km, beneficiando ainda Areia Branca e Carnaubais.

A RN-016, que liga a BR-304 a Carnaubais, soma uma aplicação de R$ 44 milhões em 57 km de reestruturação. A obra é essencial para dar condições à expansão da produção rural, em especial do melão.

Somam-se a esses investimentos o Programa de Conservação de Estradas Estaduais, lançado pelo Governo em julho. Sob a coordenação do Departamento de Estradas de Rodagem do RN (DER-RN), o programa representa um investimento de R$ 17 milhões e já recuperou cerca de 1.200 km da malha viária estadual.

Os serviços incluem consertos de buracos, roçada manual e revisão de pavimento e drenagem. A previsão é de que o programa chegue a 2.597,83 km de rodovias recuperadas.