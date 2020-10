Itep identifica homem morto em Mossoró, na noite desta quinta-feira, 8

Técnicos do Instituto Técnico-Científico de Perícia de Mossoró identificaram o homem que foi morto no início da noite desta quinta-feira (8), na Av. Presidente Durante, no Grande Alto de São Manoel, em Mossoró.

A vítima é Jonathan Rodrigo Bernardo do Nascimento, conhecido como Frajola, natural de Rafael Godeiro, no Rio Grande do Norte.

De acordo com informações da Polícia Militar, Frajola supostamente teria tentado assaltar um popular que estava em uma parada de ônibus, localizada em frente ao Hotel Normandie. , O homem reagiu e o matou a tiros.

A vítima não estava portando documentação própria no momento do crime, mas os peritos encontraram no bolso dele uma carteira com documentos de outra pessoa, além de dois relógios, que podem ser de vítimas que Frajola havia assaltado antes de ser morto.

Jonathan Rodrigo já tinha passagem pelo sistema prisional pelos crimes de receptação, furto e roubo.

O corpo foi removido para a sede do Itep, onde foi identificado. O crime será investigado pela delegacia de homicídios de Mossoró.

Este foi o segundo homicídio na cidade nesta quinta-feira (8). A primeira vítima foi perseguida e morta durante a manhã, na BR-304, em frente a rodoviária.

