Governo do RN libera mais três editais de fomento à cultura. Os novos editais para a Lei Aldir Blanc se somam aos cinco liberados no sábado e totalizam oito certames destinados a investimento em projetos culturais, a fim de mitigar os impactos provocados pela pandemia da Covid-19; As inscrições dos projetos poderão ser realizadas entre os dias 6 e 12 de novembro por um e-mail criado para cada edital, disponibilizados no site www.cultura.rn.gov.br.

O Governo do Rio Grande do Norte, através da Fundação José Augusto (FJA), publicou no Diário Oficial do RN desta quarta (14) o aviso de licitação para mais três editais para a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural (Lei Federal Nº 14.017/2020).

A publicação dos resultados será divulgada no dia 7 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas através do endereço eletrônico duvidas.editais.fja@gmail.com.

Os editais divulgados nesta quarta são: Fomento à Cultura Potiguar, Auxílio à Publicação de Livros, Revistas e Reportagens Culturais; e Projetos Culturais Referentes à Diversidade Sócio-Humana.

No sábado (10), o Governo do Estado lançou os editais Prêmio Cultura Popular de Tradição; Projetos Culturais Integrados e Economia Criativa; Programa de Apoio a Microprojetos Culturais; Formação e Pesquisa – Troca de Saberes à Distância; e Prêmio Sabores, Saberes e Fazeres. O Governo do Estado destinou um total de R$ 18,871 milhões aos editais da Lei Aldir Blanc.

EDITAIS LANÇADOS NESTA QUARTA (14)

Fomento à Cultura Potiguar

Edital irá selecionar de 216 iniciativas artísticas ou culturais dos segmentos da Música, Teatro, Circo, Dança, Artes Visuais, Audiovisual, Arte Urbana e Rádios Comunitárias. Contemplará prêmios em forma de auxilios montagens, festivais de artes e circulação. O objetivo é fomentar diversos segmentos da arte e promover o fortalecimento e valorização da cultura potiguar, garantindo o acesso da população à iniciativa. O valor é de R$ 3,21 milhões.

Auxílio à Publicação de Livros, Revistas e Reportagens Culturais

O edital selecionará 134 projetos com 14 prêmios nas categorias Conto, Dramaturgia, Crônica, Romance, Literatura infanto-juvenil, História em Quadrinhos, Ensaio ou Coletânea de Artigos sobre Cultura e Literatura, Poesia, Literatura de Cordel, Temática Feminista, Igualdade Racial, Revista Cultural, Livro de Fotografia e Jornalismo. O valor é R$ 916 mil.

Projetos Culturais Referentes à Diversidade Sócio-Humana

O Edital irá selecionar 294 iniciativas artísticas ou culturais ligadas aos Direitos Humanos de LGBT’s, das Mulheres, das Juventudes, das Pessoas com Deficiência e aos temas da Igualdade Racial. O objetivo é a promoção do acesso de grupos sociais pouco assistidos às iniciativas culturais e artísticas fomentadas pelo poder público, contribuindo assim para a igualdade social, o desenvolvimento de uma política pública afirmativa dirigida a temas e segmentos da diversidade no RN. O valor é de R$ 1,47 milhão.