Volume de vendas do comércio varejista do RN cresce 6,5% em agosto

O volume de vendas do comércio varejista do Rio Grande do Norte cresceu 6,5% em agosto na comparação com o mês anterior. Esse crescimento foi maior que a média do Brasil (3,4%) no mês. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE.

Com o resultado, o varejo potiguar registrou crescimento por quatro meses consecutivos. Somente duas unidades da federação tiveram redução do volume de vendas em agosto frente a julho.









SUPERAÇÃO

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o volume de vendas de um mês de 2020 superou o mesmo período em 2019 no Rio Grande do Norte.

Na comparação de agosto de 2020 com o mesmo mês do ano passado, o volume de vendas do varejo potiguar cresceu 2,9%. Apesar disso, o estado teve o quarto menor crescimento, nessa análise, entre as unidades da federação.

VAREJO AMPLIADO

O comércio varejista ampliado cresceu 5,4% em agosto em relação ao mês anterior, acima da média do Brasil (4,6%). Na comparação com agosto de 2019, a variação positiva foi de 3,1%, o terceiro menor crescimento entre as unidades da federação nessa perspectiva.

O varejo ampliado é composto pelos segmentos do varejo acrescido dos segmentos de venda de “veículos, motocicletas, partes e peças” e “material de construção”.

VOLUME DE SERVIÇOS CRESCE 3,9% EM AGOSTO NO RN

O volume de serviços potiguar também teve um crescimento de 3,9% em agosto na comparação a julho. O resultado foi maior que a média do Brasil (2,9%).

Além do Rio Grande do Norte, outras 20 unidades da federação apresentaram expansão do volume de serviços em agosto. No Nordeste, sete estados cresceram nesse aspecto.