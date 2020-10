O Deputado Souza pediu em sessão ordinária que o governo revisse o decreto do então Governo Robinson Faria, que não discutiu com os municípios e envolveu a área urbana do município de Porto do Mangue; “A área de praias deve ser preservada para assim garantir o turismo na região”, ressaltou Souza, lembrando que a discussão gira em torno da área urbana do município.