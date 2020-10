A deputada Isolda Dantas (PT) solicitou ao Governo do Estado que promova um Cadastro Estadual de Feiras da Agricultura Familiar, no intuito de fortalecer e qualificar a inserção dos agricultores familiares no referido canal de comercialização, fazendo integração com outras políticas públicas.

“Inicialmente, eu destaco a necessidade da realização de um mapeamento e do cadastramento, em âmbito estadual, em termos de localização, funcionamento e condições das feiras livres de comercialização da agricultura familiar do RN”, disse Isolda.

Ela ainda frisou que tais feiras são uma importante política pública para a subsistência das pessoas que trabalham com agricultura familiar.

“Essa feiras livres contribuem para o desenvolvimento do comércio, no escoamento dos produtos, e promovem, aos moradores, o acesso a alimentos produzidos no seu município e de boa qualidade”, ressaltou a parlamentar.

Por fim, a deputada esclareceu que o cadastro requerido tem por objetivos a realização de um diagnóstico para o acompanhamento mais efetivo das feiras e a promoção de outras políticas públicas que podem ser integradas, como Assistência Técnica e Soberania Alimentar.

O documento será encaminhado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar – SEDRAF, para as devidas providências.