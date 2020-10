A região Oeste apresenta o maior índice de ocupação de leitos Covid-19

Nesta segunda-feira (19) o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia, atualizou os dados epidemiológicos da Covid-19.

Hoje estão confirmados no RN 78.548 casos. Os casos suspeitos somam 23.357, descartados são 182.534. Os óbitos confirmados são 2.552 e 323 óbitos estão em investigação. Não há óbitos confirmados nas últimas 24 horas.

O índice de transmissibilidade geral, segundo o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, é menor que 1 apenas na região Oeste - 0,9.

Nas demais regiões o índice é: 1,14 no Agreste, 1,02 no Mato Grande, 1,07 no Seridó, 1,02 no Trairi/Potengi, 1,25 no Alto Oeste, 1,13 na região Metropolitana de Natal e 1,08 no Vale do Açu.

A taxa geral de ocupação de leitos é de 39%. Dos 214 leitos de UTI disponíveis para Covid-19 na rede pública, 84 estão ocupados.

A região Oeste apresenta o maior índice de ocupação de leitos (64%), seguindo, por ordem decrescente, Alto Oeste (33%), Metropolitana de Natal (32%), Seridó (30%) e Trairi (9%).

Os leitos do Agreste e do Mato Grande estão totalmente desocupados. A regulação para internamento não tem fila de espera.