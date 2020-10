Depois de 5 anos de testes, empresa lança serviço de carros autônomos nos Estados Unidos

Os carros que andam sozinhos pelas ruas, sem motoristas, sempre apareceram nos filmes futuristas. Agora, isso se tornou realidade e o carro do futuro está entre nós. A empresa Waymo, do mesmo grupo do Google, inaugurou o seu serviço de viagens em carros autônomos após cinco anos de testes e experimentos.

Inicialmente, o serviço está disponível apenas no estado do Arizona, nos Estados Unidos. O funcionamento é parecido com o dos aplicativos de viagens. O usuário pede uma corrida e o carro chega, sem motorista, e vai até o destino indicado. O pagamento é feito através do celular.

O primeiro experimento de uma viagem sem motorista foi feito em 2015, no Texas, com um carro chamado Firefly. A velocidade máxima do veículo era de 40 km/h. O funcionamento do mecanismo se dava a partir de uma mistura de diversas tecnologias: detecção remota de objetos, câmeras, radares, e técnicas de geolocalização.

Os testes com os carros autônomos nas ruas das cidades começaram há dois anos. Primeiramente, a empresa colocou uma frota de mais de cem minivans rodando sem condutores, mas com motoristas de segurança dentro dos veículos, que agiriam caso algo inesperado acontecesse. No ano passado, os testes já avançaram para uma etapa sem os motoristas de reserva.

Antes de levar passageiros, a empresa estava trabalhando com entregas de produtos em seus carros autônomos, visando reduzir o contato físico nos processos logísticos para combater o coronavírus. Para isso, a Waymo utilizou os seus caminhões sem motoristas, o que pode ser outra tendência para o futuro.

O serviço do aplicativo, chamado Waymo One, funcionará com uma frota de 400 carros autônomos. Porém, a expectativa da empresa é de que a demanda seja muito alta, com muitas pessoas querendo experimentar a novidade e, em breve, o número de veículos seja aumentado e mais cidades sejam atendidas.

O desenvolvedor de sistemas Rubens Alves declarou no site especializado TechReviews acreditar que o lançamento da Waymo segue uma tendência acelerada pela pandemia: “Com a chegada da Covid-19, todas as inovações técnicas que eliminam o contato com objetos e outros humanos ganharam mais adeptos. Exemplos disso são os pagamentos por aproximação e as viagens virtuais. O lançamento do carro autônomo neste período mostra que as tecnologias “sem contato” ficarão ainda mais forte nos próximos anos”.

O sistema que possibilita as corridas sem motoristas e evita acidentes se chama Laser Bear Honeycomb. Este é um item que é acoplado em cima do carro e funciona através da tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging), que detecta objetos através da reflexão da luz. No caso dos carros da Waymo, a detecção ocorre em 360 graus na horizontal e em 95 graus na vertical.