2° Grupamento de Bombeiros combate 245 incêndios florestais em setembro

Apenas no mês de setembro, o 2° Grupamento de Bombeiros (2°GB), que responde pelas regiões de Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, atendeu 245 ocorrências de incêndios florestais. No ano passado, durante esse mesmo período, apenas 112 chamados foram apontados.

Segundo o relatório estatístico repassado pela Diretoria de Engenharia e Operações (DEO), a área do quartel de Mossoró teve 116 ocorrências registradas, enquanto Caicó e Pau dos Ferros, respectivamente, registraram 70 e 59 atendimentos.

“Realmente houve um aumento de ocorrências atendidas no interior do estado. Isso porque antecipamos de forma estratégica a Operação Abrace o Meio Ambiente – AMA, que consiste em uma ação integrada com vários órgãos do governo para prevenir e combater as queimadas. Começamos a fase de planejamento ainda em julho, estamos em outubro. Os números mostram que o trabalho tático lá atrás feito pelo Corpo de Bombeiros está trazendo resultados positivos”, disse o Diretor de Engenharia e Operações do CBMRN, tenente-coronel Santos Lima.

Nesta segunda-feira (19) os bombeiros foram acionados para combater um incêndio florestal em uma área de vegetação no bairro Osvaldo Januário do Rêgo, no município de Encanto, Região do Alto Oeste potiguar.

O incêndio acabou assustando vários moradores da cidade, pois o fato aconteceu na área urbana.

O Corpo de Bombeiros de Pau dos Ferros e a Defesa Civil foram acionados e estiveram no local da ocorrência por volta das 15h.

Ao todo, cinco bombeiros militares fizeram o trabalho de combate e debelaram as chamas em aproximadamente 120 minutos. O fogo não atingiu imóveis e não houve vítimas.

O CBMRN alerta a população para alguns cuidados que devem ser tomados para evitar este tipo de ocorrência. Veja abaixo:

• Nunca jogar resto de cigarro ainda aceso ou qualquer outra fonte de calor em locais onde haja vegetação;

• Nunca usar fogo para limpeza de terreno ou de plantação;

• Próximo as estradas e terrenos, o ideal é providenciar uma aceiro para evitar a propagação de um possível incêndio nas proximidades;

• Em caso de acampamentos, a fogueira precisa ser feita em locais onde não haja vegetação.

OPERAÇÃO AMA

Sabendo dos altos índices de queimadas que ocorrem durante o segundo semestre, o Governo do Rio Grande do Norte, montou uma força-tarefa com vários órgãos públicos que atuam na defesa do meio ambiente.

O objetivo do trabalho em conjunto é prevenir e combater incêndios florestais durante esse período, garantindo a preservação da fauna e da flora.

Diante disso, o Corpo de Bombeiros Militar e o Idema lançaram a Operação Abrace o Meio Ambiente (AMA), que tem como intuito intensificar as ações contra incêndios florestais por meio de investimento em equipamentos de proteção individual, viaturas operacionais e outras estruturas necessárias para reforçar o trabalho de prevenção e combate.