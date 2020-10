Itapemirim confirma que vai operar no RN com voos para Natal e Mossoró

O Governo do Rio Grande do Norte mantém entendimentos em São Paulo com o grupo Itapemirim para incluir o estado na rota de voos que a empresa começa a operar no Brasil.

A Itapemirim é um grupo tradicional no transporte nacional de cargas e passageiros por meio rodoviário e está iniciando operações no transporte aéreo que é restrito a três grandes companhias: Latam, Gol e Azul.

A Ita Linhas Aéreas começa a operar com dez aviões e tem previsão de adquirir outras 50 aeronaves nos próximos anos.

Por orientação da governadora Fátima Bezerra um grupo de trabalho, composto por representantes da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa de Promoções Turísticas do RN (Emprotur), foi criado para manter contatos com a Itapemirim.

Como resultado dos entendimentos iniciais, a governadora se reuniu com a direção da companhia em São Paulo nesta terça-feira (20).

"O Rio Grande do Norte possui localização estratégica, grande potencial competitivo, rede hoteleira de qualidade e um Centro de Convenções recentemente reformado. E foi o primeiro estado brasileiro a ter certificação internacional dos protocolos de segurança sanitária exigidos contra a pandemia da Covid-19", afirmou Fátima Bezerra para justificar a destinação de um voo para o estado.

O presidente da empresa, Sidnei Piva confirmou que o RN vai integrar a malha aérea da Itapemirim e também as linhas rodoviárias.

“Estamos ampliando a nossa atuação e o Rio Grande do Norte vai sim ter voos regulares da nossa empresa. Não só Natal, mas outras cidades no interior, como Mossoró, passarão a incluir nossa malha de mobilidade viária”, declarou.

Fátima Bezerra também destacou aos dirigentes da Itapemirim as medidas de incentivo implementadas pelo Governo voltadas ao fortalecimento e ampliação da malha aérea estadual como a modernização da legislação e redução do ICMS do QAv da aviação.

A reunião contou ainda com a participação do diretor operacional Adilson Furlan e do integrante do conselho de administração, Jean Pejo. Acompanham a governadora os secretários de Estado Ana Maria Costa (Setur) e Carlos Eduardo Xavier (SET) e o presidente da Emprotur, Bruno Reis.