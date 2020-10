O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) está investindo no que vai ser a primeira sala de exame teórico de direção veicular instalada na região do Alto Oeste.

A sala que fica sediada na unidade do Detran de Pau dos Ferros já se encontra com todos os equipamentos tecnológicos instalados e passa por testes e capacitação de pessoal para ser definitivamente inaugurada.

O local conta com sistema de câmeras que monitora todo o ambiente, no sentido de conceder lisura aos testes teóricos e evitar as possibilidades de fraudes.

Os computadores individuais onde serão apresentadas as provas também já estão prontos. Cada máquina fica numa cabine individual, isolando cada usuário em seu ambiente para que a prova seja aplicada da melhor forma possível.

Com essa ação, a população de Pau dos Ferros e municípios vizinhos passa a contar com o sistema de provas teóricas com disponibilidade de realização dos testes em todos os dias úteis do mês, e não precisa mais aguardar a aplicação de provas itinerantes realizadas pelo Detran na região, o que acontecia apenas em dias específicos.

O diretor do Detran, Jonielson Pereira, comentou que a medida faz parte do plano de expansão e modernização dos serviços do Órgão, onde o Governo do Estado trabalha para aproximar cada vez mais o Detran dos municípios do interior do RN.

“É um passo importante que vai atender cidades do Alto Oeste. Essas pessoas passam a ter acesso as provas teóricas bem perto das suas casas. O plano é cada vez mais ampliar o acesso aos serviços”, explicou.

Já o coordenador de Registro de Condutores do Detran, Jonas Godeiro, lembrou que o sistema de provas é todo online e ao concluir todas as perguntas do exame o candidato a primeira Habilitação já tem o resultado.

“O candidato ao clicar no botão que finaliza a prova tem os dados do resultado lançados no Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) e no site do Detran, no espaço com informações específicas do usuário”, comentou.

A partir do resultado positivo do provão, que é quando o aluno acerta 21 ou mais questões do total de 30 da prova, o aluno poderá prosseguir para as aulas práticas de volante. No caso de reprovação é possível repetir a avaliação após 15 dias, pagando a devida taxa.