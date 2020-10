Operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil do Rio Grande do Norte desarticula quadrilha interestadual de roubo de carga.

Operação conjunta realizada entre a Polícia Rodoviária Federal da Paraíba e Rio Grande do Norte e Polícia Civil do Rio Grande do Norte desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de cargas que atuava nas rodovias federais nos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco.

Dois mandados de prisão foram cumpridos na noite da última quinta-feira (22) no Município de Mamanguape, localizado a cerca de 60 quilômetros da capital paraibana.

As lideranças da quadrilha, um homem de 40 anos e outro de 26 anos, foram presas durante a ação conjunta em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Justiça do Rio Grande do Norte. Ambos possuem uma extensa ficha criminal por roubo de carga no estado de Goiás.

Buscas e apreensões foram realizadas na manhã desta sexta-feira (23) em João Pessoa, nos locais onde os homens detidos moravam, assim como em Parnamirim, município da região metropolitana de Natal/RN.

Nos locais citados os policiais apreenderam celulares, chips e materiais eletrônicos que passarão por perícia.

A quadrilha atuava roubando cargas na Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Eles rendiam os motoristas de caminhão com o uso de armas de fogo e violência, roubavam a carga em um estado e descarregavam em outro como forma de dificultar a ação policial.

Outra prática adotada pelos criminosos era a utilização de bloqueadores de sinal de rastreamento dos caminhões.

Os homens detidos e os materiais apreendidos serão encaminhados à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, que irá conduzir as investigações sobre a atuação da organização criminosa.