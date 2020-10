O PORTAL MOSSORÓ HOJE, partir desta sexta-feira, 23, vai estar revelando para seus leitores as propostas dos candidatos à prefeitura para solucionar os principais problemas do município de Mossoró. Para tanto, enviamos a mesma pergunta aos seis candidatos.

Considerando que mobilidade urbana é a principal reclamação da população de Mossoró nos últimos anos, a pergunta desta sexta-feira, enviada a todos os candidatos à prefeitura foi: Qual a sua proposta para sanar o problema da mobilidade urbana de Mossoró?

Os candidatos poderiam enviar vídeo ou texto. As respostas segue abaixo, na íntegra.

A candidata Claudia Regina, do DEM, respondeu:

“Mossoró Hoje - Mobilidade

Mossoró é uma cidade em constante crescimento e eu entendo que é preciso um eficiente sistema de mobilidade urbana que nos garanta desenvolvimento social e econômico. Acessibilidade vai estar presente em todas as ações. Eu vou criar o Calçada Cidadã e a elaboração de modelo de estimação do Índice Volumétrico de Veículos. O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes vai ser efetivado e vou buscar parcerias público-privada para implantação de novas paradas e pontos de transporte coletivo, parada de moto táxi, paradas de táxi, placas de identificação de ruas e sinalização turística. Para tornar Mossoró uma cidade inclusiva vou investir na criação e melhoramento de ciclovias, ciclofaixas e bicicletários”.

A candidata Rosalba Ciarlini, do PP, respondeu:

Nosso Plano de Governo foi pautado em três eixos que norteiam as ações: social, econômico e ambiental, a partir dos protocolos discutidos no novo cenário da administração pública, através da implantação da Agenda 2030 dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU). Nessa perspectiva, são incluídas as medidas visando uma cidade com melhoria em vários aspectos da mobilidade urbana.

Já atuo melhorando as condições de ruas, com pavimentação de novas vias e recuperação de asfalto e paralelepípedo. Há ainda projetos já finalizados de melhorias das estruturas de calçadas, nos padrões de acessibilidade.

No Plano constam ainda análises sobre o fluxo de vias de acesso rápido, com projeto para adaptação ao sistema de binários, ou seja, mão única. Tudo a partir de estudos de viabilidade elaborados pelo setor de engenharia de trânsito. Nesse aspecto, a ampliação do Via Livre, com novos trechos contemplados, aumentando a fluidez e facilitando o tráfego de veículos.

Sobre o transporte coletivo, vamos dialogar na perspectiva de aumentar a oferta de novas linhas, em parceria com a concessionária, abrangendo bairros com demanda crescente. Para isso, utilizando também o aplicativo Ônibus Inteligente (Cittamobi), que informa sobre o horário exato de passagem do transporte. Outra proposta que está em fase de execução é a instalação de internet nos pontos de ônibus, cujas estruturas estão sendo reformadas e outras serão instaladas em novos bairros, para facilitar o deslocamento.

A candidata Isolda Dantas, do PT, mandou a resposta em vídeo.









O candidato Allyson Bezera, do Solidariedade, respondeu:

Allyson - Mobilidade Urbana

No nosso plano de governo apresentamos como proposta para melhorar Mossoró, a recuperação asfáltica das principais ruas e avenidas que cortam a cidade. Também realizaremos a ampliação da frota de ônibus e criaremos novas rotas para beneficiar aqueles bairros mais carentes, onde a população mais precisa. Implantaremos um sistema integrado de ciclovias nas principais avenidas da cidade. Cuidar da cidade é cuidar das pessoas. Esse é nosso papel e nosso compromisso.

Os pré-candidatos Ronaldo, do PSOL, e Irmã Ceição, do PTB, não responderam até o horário combinado de 14 horas.

Neste sábado, a assessoria dos seis candidatos a prefeito, logo no início da manhã, vai receber nova pergunta.