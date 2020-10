"Pode ficar tranquilo, que a decisão é favorável", antecipa secretário em Caraúbas

A declaração do secretário de Agricultura Elionaldo Benevides foi por áudio enviado via WhatsApp para o amigo dele chamado Jeffinho. Na declaração dele, o MPE eleitoral já opinou pela deferimento da decisão favorável e é só uma questão de tempo para correr para o abraço

O secretário Elionaldo Benevides, de Agricultura, da Prefeitura Municipal de Caraúbas-RN, revela, em áudio divulgado nas redes sociais na tarde desta sexta-feira, 23, qual vai ser a decisão do juiz Guilherme Melo Cortez, em relação ao pedido de registro de candidatura do prefeito Juninho Alves para concorrer à reeleição no próximo dia 15 de novembro.

Na ocasião, Elionaldo Benevides envia áudio de WhatsApp para uma pessoa conhecida por Jeffinho, explicando que o Ministério Público Eleitoral já deu parecer favorável no processo para o juiz Guilherme Melo Cortez dá a decisão. Segundo ele, é só uma questão de tempo “para correr para o abraço”. Ele acrescenta que não tem stress. A declaração do secretário, que não é vidente, causou espanto no meio politico e da Justiça.

A realidade dos fatos, é que o Ministério Público Eleitoral, representado pelo promotor de Justiça Rodrigo Pessoa Alves, pediu à Justiça Eleitoral a impugnação do registro de candidatura do prefeito Juninho Alves, explicando que o referido política tinha condenação por colegiado e neste caso a Legislação Eleitoral prevê que não se conceda o registro de candidatura.

O processo tramitou na Justiça Eleitoral e a sentença deve ser assinada, concedendo ou não o registro de candidatura para o prefeito Juninho Alves nos próximos dias. O que é estranho no caso, é o fato de o Secretário de Agricultura Elionaldo Benevides já saber o resultado antes mesmo da decisão ser tomada e divulgada pela Justiça Eleitoral.