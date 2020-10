GROSSOS-RN: Clorisa vai a 32%, Erasmo e Cinthia empatam com 28%

Nos votos válidos, que é o que vale para a contagem dos votos pelo TRE, Clorisa tem 36.3% contra 31.8% de Erasmo C e Cinthia. Clorisa também lidera na espontânea. Ela tem 26.5% contra 22.5% do segundo colocado Erasmo Carlos e 21% de Cinthia.

A segunda rodada da pesquisa MossoróHoje/Instituto Item no município de Grossos mostra que a candidata Clorisa Linhares (PP) segue na liderança na corrida a sucessão da prefeitura. Ela cresceu para 32% em relação a primeira pesquisa. Os outros dois candidatos, Erasmo Carlos (PCdoB) e Cinthia Sonale (PSDB), aparecem empatados com 28%. A vantagem de Clorisa agora é de 4%.

Nos votos válidos, que é o que vale para a contagem dos votos pelo TRE, Clorisa tem 36.3% contra 31.8% de Erasmo C e Cinthia.

Clorisa também lidera na espontânea. Ela tem 26.5% contra 22.5% do segundo colocado Erasmo Carlos e 21% de Cinthia.

Erasmo é mais rejeitado pelo eleitor. Ele tem 31% contra 24% de Cinthia e 21% de Clorisa.





A pesquisa eleitoral foi registrada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RN-01623/2020, em 18/10/2020.

A pesquisa aplicou 400 questionários seguindo os critérios do TSE e o perfil do IBGE para o eleitorado. A Metodologia seguiu o método de observação direta extensiva, com diagnóstico quantitativo. As entrevistas foram aleatórias e individuais aplicadas em eleitores maiores de 16 anos residentes no município de Grossos/RN. No plano amostral foi distribuída em quotas proporcionais às variáveis de sexo, sendo, masculino (49,0%) e feminino (51,0%). Em relação a faixa etária, foram aplicados questionários de 16 a 24 anos (17,0%), 25 a 44 anos (43,0%), 45 a 59 (26,0%) anos e Acima de 60 anos (14,0%).

Na área geográfica, as entrevistas foram distribuídas em diversas localidades de Areias Alvas, Valência, Córrego, Barra, Pernambuquinho, Alagamar e nos Bairros Serrinha, Coqueiros, Boa Esperança e Centro.

Veja os principais indicadores da pesquisa (Estimulada, espontânea, rejeição e intenção de votos para vereador).