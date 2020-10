Izabel Montenegro e Manoel Bezerra seguem inelegíveis, decide o TRE

A presidente da Câmara Municipal de Mossoró (CMM), Izabel Montenegro, e o vereador Manoel Bezerra continuam inelegíveis.

A decisão é do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE/RN) que manteve, por 7 votos a zero, a decisão de impugnar a candidatura dos dois parlamentares.

Tanto Izabel quanto Manoel são condenados na Operação Sal Grosso, a dois anos de prisão em regime aberto, pela prática de crime de corrupção passiva.

O Juiz da 34ª Zona Eleitoral já havia decidido por manter a inelegibilidade de ambos, com base na lei da ficha limpa.

Eles recorreram. Novamente a decisão foi desfavorável, mas ainda cabe recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Izabel Montenegro e Manoel Bezerra podem agora, por sua conta em risco, manter suas campanhas à reeleição para a CMM. Caso a decisão de inelegibilidade seja confirmada mais uma vez, agora do TSE, os votos obtidos por eles serão descartados.