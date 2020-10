Secretário de Obras de Areia Branca é um dos presos pela PF; Veja outros nomes

As prisões aconteceram nesta terça-feira (27), no âmbito da Operação Falsos Heróis, deflagrada pela Polícia Federal, com o objetivo de combater uma organização criminosa especializada no contrabando de cigarros e produtos falsificados no Rio Grande do Norte. Com os suspeitos a PF apreendeu R$ 2.427.895,00, além de uma quantia em moeda estrangeira com valor ainda não divulgado.