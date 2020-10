Seguindo Márco Morais, O segundo lugar, entre os candidatos do partido, ficou com Gilvana Mota, com 0,85%. Já o terceiro colocado é o candidato Alexandre Bevenuto, que aparece com 0,68% das intenções. A pesquisa foi realizada pela TS2 Soluções Empresarial LTDA e está registrada com o número RN-00517/2020.

O Policial Penal e Escritor Márcio Morais é o candidato com maior intenção de votos do Partido dos Trabalhadores (PT) na corrigida eleitoral 2020 de Apodi/RN. Na pesquisa divulgada na noite da última terça-feira, 26, pelo Canal 10 TCM de Mossoró, Márcio aparece com 1,02% das intenções de votos.

O cenário revelado pela pesquisa é favorável ao Policial Penal. Isso porque, o PT, que concorre a Prefeitura com a chapa Agnaldo e Saúde, tem trabalhado para conseguir pelo menos duas vagas na Câmara de Vereadores.

Além disso, com o fim das coligações na eleição proporcional para Vereador, candidatos de partidos maiores e que tradicionalmente se beneficiavam do sistema proporcional estão com dificuldades para manter a vaga.

O partido também aposta num bom número de votos de legenda, já que tradicionalmente esse número é sempre significativo para os partidos que disputam o cargo de prefeito. Neste cenário, caso o PT consiga de fato o número de votos suficientes para eleger um ou dois vereadores, Márcio seria o primeiro colocado.



Por outro lado, a pesquisa revela também que existe ainda muitos eleitores indecisos. 28,91% dos entrevistados, não quiseram responder ou não sabem em quem vão voltar para vereador.

Faltando apenas 18 dias para as eleições, os candidatos estão buscando estratégias para alcançar esses indecisos. Márcio tem apostado em propostas e já se destacou nos noticiários por fazer uma campanha diferente.

Candidato pela primeira vez, o Policial Penal pode se tornar ainda o primeiro Vereador eleito pelo PT em Apodi. O PT tem 10 candidatos a vereador, que representam diversas categorias: segurança, educação, agricultura, deficientes, servidores públicos, agricultores e outros.