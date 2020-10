A candidata à prefeitura de Mossoró, Isolda (PT) participou na noite de ontem (27), no Hotel Villa Oeste, de um encontro com empresários e com o secretário de Tributação do estado, Cadu Xavier.

O evento proporcionou um espaço de discussão e identificação dos projetos e propostas da candidata para gerir o processo de desenvolvimento de Mossoró, especialmente relacionado ao crescimento econômico e geração de empregos.

Com uma análise da economia local atual, Isolda destacou as principais ações presentes em seu plano de governo, que busca estabelecer uma política de ocupação, geração de emprego e renda buscando a inclusão econômica e a dinamização da economia local, através da capacitação das pessoas, elaboração e implantação de projetos nos diversos setores produtivos.

Na ocasião, o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, disse que “Mossoró tem a chance de se desenvolver com Isolda”.

Ele também ressaltou que Mossoró parou no tempo com a saída da Petrobrás da cidade.

“É fundamental que a cidade eleve seu desenvolvimento econômico com incentivos fiscais para que as empresas gerem mais empregos para a população, um plano de governo que dialogue junto com a classe trabalhadora e o setor produtivo. Fátima fez isso pelo RN e Isolda com certeza também fará por Mossoró”.