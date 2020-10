Candidato a vereador propõe instalar poços com energia solar na zona rural

A instalação de poços artesianos com energia solar pode mudar a realidade da população rural, que enfrenta sérias dificuldades com relação ao abastecimento com água potável.

Entretanto, o sol que tanto castiga o nordestino, também pode ser um aliado, basta apenas uma iniciativa pública e vontade de resolver o problema.

O candidato a vereador Alex Guimarães, do PROS, propõe a instalação de poços que bombeiam água utilizando a força que vem da energia gerado em painéis de energia solar.

“Com o equipamento, não há gasto com conta de luz, e o mais importante, vai manter o acesso da população a água por muito tempo, diz Alex Guimarães.

Esta é mais uma matéria que capturamos dos candidatos a vereador e prefeito da região de Mossoró com ideias inovadoras e executáveis em benefício da população.

Já destacamos o caso panfleto semente de Pablo Aires, para cara um voto conquistado, uma árvore plantada de Marleide Cunha, e a ideia de uma escola verdadeira, do coronel Gomes.

Nesta reportagem, destacamos Alex Guimarães, do PROS, é candidato ao cargo de Vereador da cidade de Mossoró, e tem a infraestrutura e cultura como uma das suas principais pautas.

“É mais que necessário voltar nossos olhos para a população da zona rural, que muitas vezes são desassistidas, seja na área da saúde ou infraestrutura”, diz.

Alex acrescenta: “Faltam UBS principalmente pra essas comunidades mais carentes, sem contar no acesso às vias rurais que são horríveis, principalmente em época de inverno, onde as estradas ficam cobertas de lama”.

“São muitos os problemas enfrentados pela população que reside nessas localidades. Mas o que mais me surpreende é a dificuldade que eles encontram para ter acesso à água e insumo, ao qual são instrumentos de sobrevivência indispensáveis a vida.”

Alex Guimarães sendo um novo nome para Mossoró, tem se destacado pela preocupação em propor e solucionar problemas da população. Ele acredita que este é o principal papel de um agente político: ouvir os anseios e cuidar das pessoas.

“Acreditamos em uma nova forma de fazer política. Precisamos de uma gestão que junto a população possa construir boas idéias, seguindo um caminho de pé no chão e olho no olho, porque o novo de verdade só se constrói a partir do diálogo com a população.”

Candidato a vereador Alex Guimarães em visita a zona rural, conversando com os moradores da Panela do Amaro.

