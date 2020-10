Pedro Henrique Freire Machado, de 30 anos, havia sido detido pela PRF do Piauí, no dia 22 de outubro. Nesta quarta-feira (28) a Polícia Civil do RN deu cumprimento ao mandado de prisão contra que a Justiça do Estado havia expedido contra ele e o encaminhou para o Sistema Prisional; O homem é suspeito de ter matado a tiros Douglas da Silva Barros, de 21 anos, no dia 18 deste mês