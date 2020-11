Criador do Louro José morre de AVC, em seu apartamento, no Rio de Janeiro

Dany Bananinha publicou esta foto com Tom Veiga e André Marques, no sábado, dia 31, combinando para se encontrar neste domingo, 1. Ao sentir falta do amigo, André Marques foi até o apartamento o encontrou já sem vida

O criador e intérprete do Louro José no programa de Ana Maria Braga, Tom Veiga, foi encontrado morto (AVC) pelo ator André Marques, neste domingo, 1 de novembro de 2020, em casa, no bairro da Tijuca, no Estado do Rio de Janeiro.

Em vídeo divulgado aos amigos nas redes sociais, o ator André Marques disse que recebeu ligação de amigos perguntando por Tom. Daí Marques foi até o apartamento de criador e intérprete do Louro José estava morto.

As causas da morte estão sendo investigadas pela 16ª DP, da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O site G! divulgou que ’a atriz Dany Bananinha compartilhou uma foto com Tom Veiga e André Marques. Segundo a postagem, os dois haviam conversado na tarde de sábado (31) e combinaram um encontro para horas mais tarde, com Andre Marques, mas Tom não apareceu”.

Nesta segunda-feira, 2, a apresentadora Ana Maria Braga está fazendo o programa em homenagem ao companheiro de trabalho e amigo. Está conversando com os amigos de Tom Veiga, como o próprio André Marques e Luciano Hulk.

A informação da causa da morte saiu por volta das 10 horas da manhã desta segunda-feira pelo Instituto Médico Legal do Rio. Tom teria tido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) quando se encontrava sozinho em casa e não resistiu.