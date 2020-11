PM registra mais uma ocorrência de homicídio em Mossoró

A Polícia Militar foi acionada para mais uma ocorrência de homicídio nesta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, em Mossoró-RN, a terceira chamada do dia. Nas outras duas, a Polícia confirmou 3 mortes numa e outras duas em outra.

Na ocorrência desta noite de terça-feira, a vítima foi o aposentado Valcenir Dantas de Sousa, de 65 anos, assassinado com dois tiros na cabeça dentro do próprio veículo e em frente a residência onde morava, na Rua João Cândido Bezerra, no bairro Santa Delmira, zona oeste da cidade de Mossoró.

De acordo com informações da Polícia Civil, a esposa da vítima havia descido no veículo para abrir o portão da casa, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e desferiram dois disparos na janela do veículo, ao lado do motorista.

A Polícia Militar que foi acionada e fez o isolamento do local até a chegada do Itep e da Polícia Civil. Não há informações sobre a motivação do crime.

De acordo com o Perito Marcos Dayan, a vítima foi atingida na cabeça. No local foram encontrados dos estojos de munições calibre .40, deflagrados.

O corpo de Valcenir Dantas foi removido para a sede do Itep, onde passará pelo exame de necropsia e depois será liberado para a família realizar o sepultamento. A investigação de mais esse crime, fica por conta da Delegacia de Homicídios de Mossoró.