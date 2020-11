Intercâmbios x Casas de Apostas – prós e contras de ambos

As plataformas de apostas geralmente se enquadram em duas categorias diferentes: as casas de intercâmbio (também chamadas de bolsas de apostas ou intercâmbio de apostas) e as casas de apostas (ou bookmakers)

As plataformas de apostas geralmente se enquadram em duas categorias diferentes: as casas de intercâmbio (também chamadas de bolsas de apostas ou intercâmbio de apostas) e as casas de apostas (ou bookmakers). As casas de apostas têm sido há muito tempo a plataforma tradicional utilizada pelos clientes, onde as diferentes empresas oferecem as odds e você aposta contra elas. Nas casas de intercâmbios, por outro lado, as odds são determinadas por outros usuários, e você aposta contra outros clientes dentro de uma plataforma estilo marketplace. Saber a diferença entre os ambos é a única maneira de realmente tomar uma decisão por conta própria.

Diferenças básicas

Um intercâmbio proporciona aos clientes a capacidade de negociar sobre o resultado de eventos individuais, que são encontrados com mais frequência nos esportes e na política. Os apostadores podem apostar uns contra os outros, ao invés de apostar contra uma casa de apostas. Ao apostar com uma casa de apostas, a única opção é apostar a favor (back) de um vencedor, enquanto que, em um intercâmbio, você pode definir as odds para um evento apostando a favor das odds definidas por outros na plataforma, oferecendo assim a chance de trocar de posição.





Odds nas casas de apostas x intercâmbio

Os clientes que apostam através de uma casa de apostas logo perceberão que não têm palavra sobre as odds que recebem, com os mercados geralmente sendo cotados a favor da organização ao invés do apostador. Este também é o caso das margens de apostas, razão pela qual é importante pesquisar diferentes plataformas antes de se registrar em uma casa de apostas.

No entanto, um intercâmbio de apostas oferecerá odds mais competitivas com maior frequência, como resultado de o mercado ser impulsionado pela oferta e demanda. Em resumo, os clientes podem ganhar mais pela mesma aposta se escolherem um intercâmbio em vez de uma casa de apostas. As casas de intercâmbio certamente mudaram a indústria, com cada vez mais apostadores percebendo o valor potencial delas, em comparação com as casas de apostas tradicionais.





Limitações

Tanto as casas de intercâmbio como as casas de apostas têm limitações em seu funcionamento. Nos intercâmbios, a quantia de dinheiro que pode ser apostada em uma determinada aposta é determinada pela liquidez, enquanto que nunca há qualquer problema relacionado a apostas vencedoras e fechamentos de contas. As casas de apostas podem, muitas vezes, sofrer nas mãos de apostas canceladas e restrições de apostas, algo que pode facilmente colocar clientes potenciais para fora. As casas de intercâmbio agem simplesmente como um intermediário para os usuários, o que significa que elas não têm muito interesse nessa área.