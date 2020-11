Comércio explode duas vezes e causa estragos no Centro de Apodi

O caso aconteceu no final da manhã desta quinta-feira (5), na Rua Benjamin Constant, no Centro, próximo a feira livre da cidade; De acordo com informações preliminares apuradas pelo MOSSORÓ HOJE, o locatário do local estaria estocando produtos inflamáveis. O prédio está em chamas e os CBMRN já foi acionado. Ainda não há informações sobre vítimas.