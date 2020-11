Os fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/RN) inspecionaram, no mês de outubro, 1701 balanças comerciais e 475 bombas de combustíveis, em 37 municípios potiguares.

Durante a fiscalização foi encontrado um número menor de irregularidades, cerca de 4%, em relação ao mês de setembro, nos instrumentos fiscalizados.

Os principais erros apontados nas análises foram: vazão abaixo do permitido e mau estado de conservação nas bombas de combustível e erros de pesagem, em favor e contra ao consumidor, nas balanças.

Quando a irregularidade encontrada pode trazer prejuízo ao consumidor ou ao comerciante, os instrumentos são retirados de uso até a realização de reparo.

“No mês de outubro novamente nossas equipes de fiscais se concentraram, principalmente, na fiscalização de bombas de combustíveis e balanças comerciais. Percorremos mais de trinta municípios do Rio Grande do Norte e notamos que o trabalho tão importante realizado pelo IPEM/RN tem trazido um efeito positivo, pois o número de irregularidades reduziu nesse período”, enfatiza o diretor-geral do IPEM/RN, Theodorico Bezerra Netto.

Entre os instrumentos averiguados no decorrer de outubro também estão: 116 esfigmomanômetros (medidores de pressão arterial), 56 medidas materializadas de volume, 36 metros comerciais e 80 verificações referentes a venda de de pão francês a peso e alimento a peso.

As fiscalizações ocorreram nas cidades de Natal, Mossoró, Parnamirim, Água Nova, Apodi, Arez, Baraúna, Brejinho, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Espírito Santo, Goianinha, Jardim de Piranhas, João Câmara, João Dias, Jundiá, Lagoa de Pedras, Lagoa Salgada, Macaíba, Monte Alegre, Paraú, Passagem, Pau dos Ferros, Rafael Fernandes, Santo Antônio, São Francisco do Oeste, São Miguel, São Miguel do Gostoso, Senador Georgino Avelino, Serra do Mel, Tenente Ananias, Tibau do Sul, Triunfo Potiguar, Upanema, Várzea, Venha-Ver.

Ao observar ou desconfiar de alguma irregularidade o consumidor pode entrar em contato com a Ouvidoria do IPEM/RN pelo e-mail ouvidoriaipem.rn@gmail.com ou pelo whats app 84 98147-9433.