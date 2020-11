Fátima assina nesta quarta (11) a promoção de 1.022 alunos a soldados da PMRN

A governadora Fátima Bezerra assina nesta quarta-feira (11), o documento que encerra o Curso de Formação da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

O evento ocorre às 9h no Quartel do Comando da Polícia Militar, localizado na Rua Rodrigues Alves, bairro Tirol, em Natal. Neste ato, serão promovidos a soldados os 1.022 concursados – incluindo 65 mulheres – que concluem o processo de formação.

A ação reforça a Segurança Pública ao colocar novos praças à disposição da população do Estado, comprovando o compromisso do Governo do RN com o setor. A última turma a ingressar na PM entrou pelo concurso realizado em 2005.





MAIS 400 CONVOCADOS

No dia 3 de novembro o comandante da Polícia Militar confirmou que o governo autorizou a chamada de uma segunda turma de aproximadamente 400 alunos a partir de 4 janeiro de 2021.

"O nosso pensamento e nosso planejamento junto ao governo do estado é que tenhamos continuidade de concursos públicos. A população precisa de segurança, precisa de policiais na rua, que hoje está sendo suprido pelas diários operacionais", declarou.

Por enquanto, segundo o comandante, a Polícia Militar não deverá criar um novo batalhão no estado.